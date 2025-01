Chủ tịch xã Na Ngoi bị bắt trong chuyên án ma tuý “khủng” được đánh giá là cán bộ có năng lực

Chiều ngày 9/1, trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết: "Theo như hình ảnh công an công bố thì đúng là anh Mùa Bá Vừ - Chủ tịch UBND xã Na Ngoi. Các thông tin cụ thể thì địa phương chưa nhận được báo cáo chính thức. Những thông tin ban đầu và hình ảnh là đúng".

Hiện trường công an vây bắt các đối tượng trên chiếc xe bán tải nghi chở số lượng lớn ma túy.

"Khi chúng tôi trao đổi với Bí thư Đảng ủy xã Na Ngoi, ông cho biết anh Vừ - Chủ tịch xã bị bắt là đúng. Sau khi có báo cáo cụ thể của công an, huyện sẽ chỉ đạo xã làm tờ trình xin ý kiến của UBND huyện, thường trực để tạm thời cử người điều hành công việc của chủ tịch UBND xã", lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An thông tin thêm.

Cũng theo lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn, ông Mùa Bá Vừ giữ chức Chủ tịch UBND xã Na Ngoi từ 2023. Quá trình công tác, ông Mùa Bá Vừ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, cá nhân ông Vừ còn được đánh giá là một cán bộ có năng lực, bản lĩnh, trách nhiệm với công việc. Trước thông tin ông Vừ bị bắt vì nghi liên quan đến ma túy khiến nhiều người rất bất ngờ.

Trong 2 đối tượng bị bắt giữ khi công an vây ráp chiếc xe bán tải nghi chở số lượng lớn ma túy, trên xe có ông Mùa Bá Vừ - Chủ tịch UBND xã Na Ngoi. Ảnh:Nh.C

Trước đó, vào sáng 9/1, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an thành phố Vinh vây bắt một chiếc xe ô tô bán tải nghi chở số lượng lớn ma túy. Các đối tượng bị vây bắt tại địa bàn xã Hưng Chính, thành phố Vinh.

Theo hình ảnh người dân quay lại, thời điểm này các chiến sĩ công an ập tới khống chế tài xế xe bán tải. Do có sự chống trả nên lực lượng công an phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 34 gói được bọc kỹ bằng nilon nghi là heroin.

Trong số các đối tượng bị bắt giữ có ông Mùa Bá Vừ - Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.