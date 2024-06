Bộ phim "Bad Boys: Ride or Die" của Sony, phần thứ tư trong loạt phim hành động hài với sự tham gia của Will Smith và Martin Lawrence đã có khởi đầu mạnh mẽ với 56 triệu đô từ 3.885 rạp chiếu trong nước. Bộ phim cũng đã ra mắt tại phòng vé quốc tế với 48,6 triệu đô, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 104,6 triệu đô.



Phần tiếp theo của "Bad Boys" (1995), "Bad Boys II" (2003) và "Bad Boys for Life" (2020) đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Will Smith sau vụ việc anh tát Chris Rock trên sân khấu Oscar 2022. Có thể thấy, khán giả vẫn chưa quay lưng với Smith mặc dù việc anh trở lại trong một thương hiệu đã từng được đón nhận nồng nhiệt cũng là một lợi thế.

"Bad Boys 4" cho thấy khán giả chưa quay lưng với Will Smith

Will Smith vẫn được khán giải đón nhận sau scandal tát Chris Rock trên sân khấu Oscar. Ảnh: Variety.

Mặc dù không phá vỡ bất kỳ kỷ lục nào của loạt phim ("Bad Boys for Life" vẫn là phần mở màn lớn nhất với 62 triệu đô), nhưng "Bad Boys 4" đang mang lại sự khích lệ cần thiết cho các chủ rạp chiếu phim. Tuy nhiên, theo Comscore, bất chấp khởi đầu vững chắc của bộ phim, doanh thu phòng vé năm nay vẫn giảm 26% so với năm 2023. Tháng 5 và tháng 6 năm nay khá chậm chạp với những bom tấn kém hiệu quả như "The Fall Guy" của Universal và "Furiosa: A Mad Max Saga" của Warner Bros. Vì vậy, Hollywood và các nhà triển lãm đang hy vọng rằng "Bad Boys" sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển và hâm nóng thị trường phim ảnh trong phần còn lại của tháng 6 với các bản phát hành như "Inside Out 2" của Pixar (14/6) và "A Quiet Place: Day One" (28/6) cho đến tháng 8.

"Với một số tựa phim thú vị sắp ra mắt, vài tuần tới sẽ là chìa khóa để đưa doanh thu mùa hè theo hướng tích cực", nhà phân tích Paul Dergarabedian của Comscore cho biết.

Khán giả đón nhận "Bad Boys: Ride or Die" tích cực hơn giới phê bình, bộ phim đạt điểm "A-" CinemaScore nhưng chỉ 64% trên Rotten Tomatoes. Rạp chiếu Imax chiếm 5,2 triệu đô (9,3%) doanh thu bán vé nội địa và 8,2 triệu đô doanh thu toàn cầu. Adil El Arbi và Bilall Fallah trở lại đạo diễn phần phim thứ tư, theo chân các thám tử Mike và Marcus khi họ điều tra tham nhũng trong Sở Cảnh sát Miami. Nhưng sau nhiều tình tiết ập tới, bộ đôi buộc phải làm việc ngoài vòng pháp luật để giải quyết vụ án. "Ride or Die" có kinh phí 100 triệu đô, là tác phẩm đã được chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình chiếu rạp. Tuy nhiên, bộ phim có thể không vượt qua "Bad Boys for Life" với tư cách là phần phim có doanh thu cao nhất của loạt phim với 206 triệu đô trong nước và 426 triệu đô toàn cầu.

"Rất ít phim hành động hài có đến bốn phần, các trò đùa bắt đầu nhàm chán và câu chuyện lặp đi lặp lại, nhưng khi phim được thực hiện đến phần bốn thì thông thường nó sẽ thành công. Loạt phim này chắc chắn sẽ tiếp tục được phát triển", David A. Gross của công ty tư vấn điện ảnh Franchise Entertainment Research cho biết.

Sony đã có một cuối tuần thành công với vị trí số 1 và 2 tại phòng vé khi "The Garfield Movie" giành vị trí thứ hai với 10 triệu đô. Sau ba tuần công chiếu, phim hoạt hình "Garfield" đã thu về 68,6 triệu đô ở Bắc Mỹ và 192 triệu đô trên toàn cầu. Đó là một con số ấn tượng đối với bộ phim gia đình có kinh phí 60 triệu đô.

"Bad Boys 4" có khởi đầu mạnh mẽ với 56 triệu đô từ 3.885 rạp chiếu tại Mỹ. Bộ phim cũng đã ra mắt tại phòng vé quốc tế với 48,6 triệu đô, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 104,6 triệu đô. Ảnh: Variety.

Bộ phim kinh dị siêu nhiên "The Watcher" mới ra mắt trong tuần này của Dakota Fanning, nằm ở vị trí thứ 4 với 7 triệu đô từ 3.351 địa điểm. Phim cũng chỉ thu về 4,7 triệu đô ở nước ngoài, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 11,7 triệu đô. Cả giới phê bình lẫn khán giả đều không thích "The Watchers" (phim đạt điểm "C-" CinemaScore và 29% trên Rotten Tomatoes), lý giải tại sao nó không đạt được kỳ vọng. Ishana Night Shyamalan, con gái của nhà làm phim M. Night Shyamalan đã đạo diễn bộ phim này cho Warner Bros. Phim kể về một nữ nghệ sĩ 28 tuổi bị mắc kẹt trong một khu rừng hẻo lánh ở Ireland và sau đó bị những sinh vật bí ẩn rình rập.

"The Watchers" xếp sau bộ phim thiếu nhi "IF" của Paramount, đứng ở vị trí thứ 3 với 8 triệu đô từ 3.582 địa điểm trong tuần thứ tư công chiếu. Bộ phim do John Krasinski đạo diễn và có sự tham gia của Ryan Reynolds đã khởi đầu chậm chạp nhưng sau đó đã phục hồi với 93,5 triệu đô trong nước và 160,7 triệu đô trên toàn cầu. Tuy nhiên, hãng phim đã chi 110 triệu đô để sản xuất "IF", vì vậy bộ phim vẫn cần doanh thu vượt trội để bù đắp kinh phí.

"Kingdom of the Planet of the Apes" của Disney và 20th Century lọt vào top 5 với 5,4 triệu đô từ 3.155 rạp. Sau năm tuần trên màn ảnh rộng, chương thứ tư trong loạt phim "Apes" đã thu về 149 triệu đô ở Bắc Mỹ và 359,8 triệu đô trên toàn cầu. Đây là bộ phim có doanh thu cao thứ tư trong năm. Nhưng nó không thể đạt đến mức doanh thu phòng vé của những phần phim trước đó: "Rise of the Planet of the Apes" (2011) với 481 triệu đô, "War for the Planet of the Apes" (2017) với 490 triệu đô và "Dawn of the Planet of the Apes" (2014) với 710 triệu đô. Thêm vào đó, phần phim mới nhất có kinh phí khổng lồ 160 triệu đô, vì vậy mặc dù đã có vị trí tốt trong hành trình chiếu rạp, "Kingdom" cần tiếp tục trụ lại màn ảnh rộng để có thể sinh lời.