Check-in “Tam giác quỷ” bí ẩn mùa cao điểm du lịch Bermuda

Lặn biển khám phá xác tàu đắm, trong hành trình khám phá "Tam giác quỷ Bermuda". (Video: National Geographic UK)

Bermuda - điểm đến bãi biển cát hồng nổi tiếng thế giới

Bermuda bao gồm khoảng 138 hòn đảo nhỏ, với tổng diện tích 53,3km vuông, dân số hiện nay là hơn 61.600 người. Nhờ nền kinh tế thịnh vượng với lĩnh vực tài chính và ngành công nghiệp du lịch phát triển, Bermuda trở thành lãnh thổ hải ngoại có GDP đầu người cao nhất thế giới vào năm 2005.

Bermuda được ví như đảo thiên đường, chỉ cách thành phố New York, Mỹ 2 giờ bay. Tuy diện tích nhỏ, dân số ít nhưng Bermuda là điểm đến nổi tiếng, thu hút đông nhất là khách du lịch Mỹ.

Lợi thế của Bermuda là thời tiết đẹp quanh năm, nền văn hóa đảo đa dạng, những bãi biển cát hồng đẹp nhất thế giới, các tour phiêu lưu dưới nước hấp dẫn như: lặn biển khám phá xác tàu đắm, nhảy vách đá, câu cá biển sâu…

Năm 2022 đảo thiên đường Bermuda đã đón 553.000 lượt du khách trở lại và đang hướng tới mục tiêu đạt mức 808.000 lượt khách đến như năm 2019. (Ảnh: Goats On The Road)

Bermuda Carnival được nhiều khách du lịch mong chờ sẽ diễn ra vào tháng Sáu, năm 2023 là từ ngày 15-19/6. (Ảnh: Stuff)

Mặc dù là điểm đến nổi tiếng nhưng Bermuda vẫn kiên trì bảo vệ những bản sắc truyền thống, đem lại cho khách du lịch rung cảm tinh tế về sự cao cấp, tính nghệ thuật và sức cuốn hút của cảnh quan tự nhiên nguyên sơ.

Mùa Xuân từ giữa tháng Ba đến giữa tháng Sáu là thời điểm lý tưởng để khách du lịch trải nghiệm "đảo thiên đường" Bermuda - nơi có lễ Phục sinh với một trong những truyền thống Thứ Sáu tuần Thánh đẹp nhất thế giới, cùng lễ hội diều phủ kín bầu trời trên bãi biển Vịnh Horseshoe bằng vô số cánh diều rực rỡ.

Bãi biển Horeshoe Bay của Bermuda là một trong những bãi biển cát hồng đẹp nhất thế giới. (Ảnh: Goats On The Road)

Truyền thống Harbour Nights với những bữa tiệc đường phố sôi động, được tổ chức vào mỗi tối thứ tư (từ tháng 4 đến tháng 9) tại Thủ phủ Hamilton của Bermuda. (Ảnh: Bermuda)

Harbour Nights cũng là một truyền thống nổi tiếng khác trên đảo Bermuda, bắt đầu từ tháng Tư và kéo dài đến đầu tháng Chín. Theo đó vào mỗi tối thứ tư, thành phố Hamilton tổ chức tiệc đường phố dành riêng cho người đi bộ, với sự vào cuộc của nhiều người bán hàng, nghệ sĩ và vũ công Gombey truyền thống.

Sức cuốn hút của cuộc sống về đêm và "Tam giác quỷ Bermuda"

Độc đáo nhất là cơ hội khám phá Bermuda Triangle (Tam giác Bermuda) được mệnh danh là "Devil's Triangle" ("Tam giác quỷ Bermuda"). Đây là khu vực không cố định, ở hướng tây của phía Bắc Đại Tây Dương - nơi có khoảng 50 tàu thuyền cùng 20 máy bay được cho là "mất tích bí ẩn".

Thành phố Hamilton đã lắp đặt một điểm check-in hình tam giác biểu tượng tại bến tàu Albuoy’s Point, để đánh dấu điểm phía bắc của "Tam giác quỷ Bermuda". (Ảnh: Forever Bermuda)

"Tam giác quỷ Bermuda" được hình thành bởi việc nối các điểm Miami (bang Florida, Mỹ) - San Juan (Puerto Rico) - Bermuda, tạo ra vùng biển đảo rộng lớn hình tam giác. Chính quyền Hamilton đã xây dựng một điểm check-in hình tam giác biểu tượng tại Albuoy’s Point - bến tàu và là điểm đón tàu đánh cả ở Bermuda - cùng các tấm bảng thông tin, để đánh dấu chính thức điểm phía bắc của "Tam giác quỷ Bermuda" huyền thoại và bí ẩn.

Từ năm 2022 khách du lịch có thể check-in góc phía bắc của "Tam giác quỷ Bermuda". Để tìm hiểu sâu hơn, khách du lịch có thể tới Trung tâm Khám phá đại dương Bermuda, hoặc tham gia các tour lặn biển khám phá xác tàu đắm.

Một góc cuộc sống về đêm lãng mạn trên bãi biển bập bùng ánh lửa ở đảo thiên đường Bermuda. (Ảnh: Gotobermuda)

Những vị khách tò mò có thể tìm hiểu thêm cuộc sống về đêm trên con phố Front nổi tiếng ở Thủ phủ Hamilton của Bermuda. (Ảnh: @shaolinyhm)

Cuộc sống về đêm cũng là nét đặc sắc của Bermuda với ngập tràn âm nhạc, cảnh hội hè tiệc tùng cả trên bộ và trên biển. Đặc biệt có rất nhiều lựa chọn về happy hour (khoảng thời gian đồ uống được bán với giá ưu đãi) tại các quán bar, câu lạc bộ đêm với tầm nhìn ngoạn mục hướng ra đại dương hoặc bãi biển cát hồng bập bùng ánh lửa.

Bermuda vốn có "lịch sử lâu dài" về mại dâm, với đối tượng phục vụ chủ yếu trước đây là lực lượng đồn trú Anh và các thủy thủ ghé thăm đảo. Một trong những brothel (nhà chứa) khét tiếng nhất là The Queen Of The East (Nữ hoàng phương Đông) đã bị phá bỏ năm 2016.

Cảnh sát duy trì sự hiện diện quanh các quán bar, câu lạc bộ đêm trên đường phố Hamilton, Bermuda. (Ảnh: Stuff)

Mại dâm là hợp pháp tại Bermuda, nhưng các hoạt động liên quan như điều hành brothel (nhà chứa) là phạm pháp. Nhiều gái mại dâm ở Bermuda đến từ Cộng hòa Dominica, Panama và Philippines. Mại dâm đường phố thường diễn ra trên phố Front ở Thủ phủ Hamilton.