Bamboo Airways từ top 10 nộp thuế lớn nhất tới nợ thuế, CEO Lương Hoài Nam lên tiếng khi bị tạm hoãn xuất cảnh

Bamboo Airways từng lọt top nộp thuế lớn nhất

Cục thuế tỉnh Bình Định đã gửi thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Lương Hoài Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an).



Lý do tạm hoãn xuất cảnh là do ông Lương Hoài Nam đang là người đại diện theo pháp luật của hãng hàng không Bamboo Airways. Hãng hàng không này, đang bị cưỡng chế thi hành nộp thuế do số tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định. Số tiền bị cưỡng chế là 102,5 tỷ đồng.

Hãng hàng không Bamboo Airways.

Trước khi Bamboo Airways bị Cục thuế tỉnh Bình Định có quyết định cưỡng chế thi hành nộp thuế, doanh nghiệp này từng lọt top 1 nộp thuế lớn nhất của tỉnh Bình Định.

Theo thông tin được công bố của Cục thuế tỉnh Bình Định, Bamboo Airways từng đứng top 1 trong danh sách vinh danh 10 đơn vị nộp thuế lớn nhất tỉnh Bình Định năm 2022, với số tiền nộp thuế lên tới 117,25 tỷ đồng.

Liên quan đến thông tin CEO Bamboo Airways Lương Hoài Nam bị tạm hoãn xuất cảnh do đang là người đại diện pháp luật của Hãng, hãng hàng không Bamboo Airways cho biết, thông báo này xuất phát từ vấn đề hành chính mà Bamboo Airways đang làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Bamboo Airways khẳng định, việc này xuất phát từ các vấn đề phát sinh của doanh nghiệp, không liên quan đến vấn đề cá nhân của ông Lương Hoài Nam.

CEO Bamboo Airways Lương Hoài Nam nói gì?

Lên tiếng về vấn đề này, ông Lương Hoài Nam nhấn mạnh: "Việc tạm hoãn xuất cảnh với người đại diện pháp luật của Bamboo Airways là biện pháp hành chính tạm thời của cơ quan thuế tỉnh Bình Định".

CEO Bamboo Airways Lương Hoài Nam.

"Tôi cùng ban lãnh đạo Bamboo Airways đã và đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, nỗ lực tìm giải pháp tháo gỡ vấn đề này trong bối cảnh Bamboo Airways đang còn nhiều khó khăn về tài chính", ông Lương Hoài Nam khẳng định.

Được biết, kể từ khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Bamboo Airways, ông Lương Hoài Nam đã xác định được tình trạng khó khăn tài chính của hãng bày này, bao gồm lỗ lớn và các khoản nợ, trong đó có cả nợ thuế.

Ông Nam đã tiến hành các bước cấu trúc doanh nghiệp và đã giải quyết các vấn đề còn tồn đọng của Bamboo Airways.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào ngày 17/07, ông Lương Hoài Nam, Tổng Giám đốc Bamboo Airways từng nhấn mạnh: "Năm 2024 sẽ là năm cuối cùng công ty kinh doanh bị lỗ. Bamboo Airway sẽ hòa vốn từ năm 2025 và tiến đến có lãi trong các năm tiếp theo".

Bamboo Airways đã qua giai đoạn khó khăn nhất và đang trong quá trình tái cấu trúc đội máy bay, tập trung vào khai thác dòng thân hẹp với 8 tàu Airbus A321/A320. Dự kiến, cuối năm 2024, Bamboo Airways có thể tăng đội máy bay lên 12 chiếc (thêm 4 tàu so với hiện tại) và 18 chiếc vào năm 2025 nếu thị trường diễn biến thuận lợi.

Năm 2024, Bamboo Airways đặt mục tiêu giảm lỗ xuống gần gần 1.400 tỷ đồng và kế hoạch niêm yết cổ phiếu trở lại trên sàn chứng khoán.

Năm 2024, Bamboo Airways dự kiến đạt doanh thu hơn 4.850 tỷ đồng và có thể lỗ sau thuế hơn 1.380 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu xét hoạt động khai thác (không tính yếu tố tài chính, chi phí tái cơ cấu), mức lỗ giảm còn khoảng 500 tỷ đồng.