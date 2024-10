Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị "nóng" sau 6 vụ tàu trật bánh xảy ra trong thời gian ngắn

Ngày 2/10, theo tin từ Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên Huế, trước tình trạng liên tiếp xảy ra các sự cố tàu trật bánh trên tuyến đường sắt qua địa bàn tỉnh, cơ quan này đã đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đường sắt Việt Nam xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm có giải pháp giải quyết vấn đề nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường sắt.

Bánh xe đầu máy đoàn tàu chở hàng bị trật bánh tại đoạn đường sắt thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế). Ảnh: V.T.

Trước đó, sau khi liên tiếp xảy ra các vụ tàu trật bánh tại tuyến đường sắt qua địa bàn huyện Phú Lộc, Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế đã cùng Sở Giao thông Vận tải tỉnh, Phòng Quản lý an toàn đường sắt II - Cục Đường sắt Việt Nam, Chi nhánh Khai thác đường sắt Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên, Chi nhánh Toa xe hàng Hà Nội và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra hiện trường về công tác bảo đảm an toàn giao thông tuyến đường sắt.

Tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có chiều dài 111,1km do Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên quản lý 101,1km, Công ty Cổ phần Đường sắt Đà Nẵng - Quảng Nam quản lý 10km đoạn từ bắc đèo Hải Vân.

Đoạn tuyến đường sắt đi qua địa bàn huyện Phú Lộc và đặc biệt là Khu gian Thừa Lưu - Lăng Cô là khu vực có địa hình đồi núi, bình diện đường sắt có nhiều đường cong bán kính nhỏ, trái chiều liên tiếp nhau. Tại ga Lăng Cô có các bộ ghi cũ, tang ghi lớn, chiều dài ghi ngắn.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế, các vụ tàu trật bánh xảy ra liên tiếp trong thời gian ngắn mặc dù chưa gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng là cảnh báo không thể xem nhẹ. Ảnh: CTV

Từ ngày 28/7 đến ngày 28/9, tại đoạn đường sắt thuộc Khu gian Lăng Cô - Thừa Lưu đã xảy ra 6 sự cố tàu trật bánh, trong đó 4 vụ liên quan đến toa xe chở khách, 2 vụ là đầu máy tàu hàng.

Theo Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên Huế, chắc chắn phải có nguyên nhân cụ thể dẫn đến các sự cố tàu trật bánh xảy ra liên tiếp nêu trên. Các vụ tàu trật bánh chưa gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng là cảnh báo không thể xem nhẹ vì chưa biết hậu quả tiếp theo sẽ như thế nào nếu sự cố tiếp tục xảy ra.

Trên cơ sở đó, Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên Huế đã đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đường sắt Việt Nam xem xét chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm giải quyết tình trạng tàu trật bánh nhằm đảm bảo an toàn.