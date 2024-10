TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Dùng hung khí sát hại bạn nhậu dã man; bắt giữ 2 chị em vụ cướp tại tiệm vàng

Bắt giữ nghi phạm dùng hung khí sát hại bạn nhậu dã man

Chiều 1/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ đối tượng Cứ Mí Pó (19 tuổi, ngụ tỉnh Hà Giang) để điều tra về tội Giết người.

Theo thông tin ban đầu, chiều 29/9, một nhóm tổ chức ăn nhậu tại khu nhà trọ ở phường Uyên Hưng (thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Trong quá trình ăn nhậu, Cứ Mí Pó và một người bạn đã xảy ra mâu thuẫn.

Nghi phạm và hiện trường gây án (ảnh nhỏ). Nguồn: TPO

Trong lúc xô xát, Pó dùng hung khí chém bạn nhậu đứt nửa người. Dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Tân Uyên và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, tiến hành điều tra.

Sau hai ngày gây án và bỏ trốn tại thành phố Tân Uyên , Cứ Mí Pó đã bị công an phát hiện và bắt giữ.

Bắt giữ 2 chị em vụ cướp tại tiệm vàng ở Đắk Lắk

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 1/10, lãnh đạo Công an huyện Ea H'Leo (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã bắt giữ hai chị em cướp tiệm vàng trên địa bàn huyện để điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản. Đó là Bùi Thị Mỹ Duyên (sinh năm 2001) và Bùi Văn Quang (sinh năm 2004) cùng nơi thường trú tại thôn 7B, xã Ea Hiao, huyện Ea H'Leo, là hai chị em cùng mẹ khác cha.

Hai chị em táo tợn cướp tại tiệm vàng, sa lưới sau 48 giờ (đối tượng Bùi Thị Mỹ Duyên tại cơ quan công an).

Trước đó, khoảng 18h20' ngày 28/9, hai đối tượng điều khiển xe mô tô không biển kiểm soát đến tiệm vàng Thanh Đức thuộc TDP7, thị trấn Ea D'răng, huyện Ea H'Leo (do ông Nguyễn Thanh Phú, sinh năm 1997, làm chủ cơ sở) để hỏi mua vàng.

Sau khi ông Phú đưa cho Duyên 1 lắc tay vàng (trọng lượng 3 chỉ), 1 nhẫn vàng (trọng lượng 2 chỉ) và 3 nhẫn vàng (trọng lượng 1 chỉ/chiếc), nhân lúc ông Phú không để ý, Duyên đã cầm số vàng chạy ra xe mô tô cùng Quang tẩu thoát.

Đối tượng Bùi Văn Quang tại cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện đã khởi tố vụ án, xác lập chuyên án và phối hợp với Phòng PC02 - Công an tỉnh nhanh chóng triển khai lực lượng truy xét các đối tượng trên, đồng thời thông báo truy tìm đối tượng, tang vật, phương tiện gây án trên các nền tảng mạng xã hội.

Sau 48 giờ, 2 đối tượng đã bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, do không có nghề nghiệp ổn định, nợ nần nên Duyên đã nảy sinh ý định cướp tiệm vàng.

Sau khi cướp giật thành công, Duyên và Quang đã đem tài sản và di chuyển bằng phương tiện khác đến thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai để tiêu thụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ea H'Leo đang tiếp tục thu thập, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thực nghiệm hiện trường vụ dùng điện bẫy chuột dẫn đến chết người rồi tạo hiện trường giả

Ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiến hành thực nghiệm điều tra vụ án "giết người" do dùng điện làm bẫy chuột dẫn đến chết người, rồi tạo hiện trường giả hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Tuyền diễn lại từng động tác mà Tuyền đã thực hiện hành vi giăng điện để bẫy chuột làm Ph tử vong. Ảnh: Tiến Tầm

Trước sự chứng kiến của các ngành, Tuyền diễn lại từng động tác mà Tuyền đã thực hiện hành vi giăng điện để bẫy chuột làm Nguyễn Văn Ph (SN 1976, cùng trú tại địa phương) tử vong.



Việc thực nghiệm điều tra nhằm kiểm tra lại tình tiết chứng cứ của vụ án, đảm bảo tính khách quan, toàn diện, chính xác trong hoạt động tố tụng hình sự, phục vụ tốt cho công tác điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, trước đó, do chuột cắn lúa gây hư hại, khoảng 18 giờ ngày 18/9, Tuyền đi ra khu vực bờ ruộng của Tuyền (thuộc ấp Bình Tây 1, xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), dùng bộ xiệt điện để chuyển từ điện một chiều sang điện hai chiều và đấu nối vào hệ thống dây chì được Tuyền giăng trước đó để bẫy chuột rồi về nhà.

Tuyền đưa thi thể nạn nhân đến vị trí khác nhằm tạo hiện trường giả. Ảnh: Tiến Tầm

Lúc này anh Ph đi xiệt cá đã vướng vào bẫy chuột của Tuyền và bị điện giật tử vong. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Tuyền đi ra thăm bẫy chuột thì phát hiện Ph bị điện bẫy chuột giật chết.

Lúc này, Tuyền đưa thi thể nạn nhân cùng bộ xiệt cá đến khu vực bờ ao cách hiện trường khoảng 50 mét rồi quay lại tháo bộ xiệt chuột đem về nhà cất giấu.

Sáng hôm sau, người dân phát hiện Ph nằm chết bất thường bên bờ ao nên trình báo công an.

Qua công tác khám nghiệm, xét thấy có dấu hiệu của tội phạm "Giết người", ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng xác định Tuyền là đối tượng tình nghi liên quan đến vụ án nên mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Tuyền đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

3 mẹ con tử vong tại nhà nghi do ngộ độc thuốc trừ sâu

Thông tin từ UBND xã Sà Phìn (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang), vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 30/9 tại gia đình anh Vàng Mí Súng (SN 1986, ở thôn Sà Phìn B, xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang).

Theo chính quyền xã Sà Phìn, tại hiện trường phát hiện 4 nạn nhân là chị L.T.D (SN 1990, vợ của anh Vàng Mí Súng) cùng các cháu V.M.D (SN 2024), V.T.G (SN 2021) và V.T.X (SN 2022) - đều là con của anh Súng và chị L.T.D.

Tại hiện trường khi phát hiện sự việc, chị L.T.D và cháu V.M.D đã tử vong, còn hai cháu V.T.G và V.T.X có biểu hiện nôn mửa, nghi là ngộ độc thuốc trừ sâu.

Lãnh đạo huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Ảnh: T.N

Ngay sau đó, hai cháu V.T.G và V.T.X đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang).

Đến 16 giờ 30 phút ngày 30/9, cháu V.T.X không qua khỏi và đã tử vong. Hiện tại cháu V.T.G đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang điều tra, làm rõ.

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng 2 em gái kháng cáo

Ngày 1/10, nguồn tin cho biết TAND TP.Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 25 bị cáo trong số 50 bị cáo vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC), đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử vụ án theo trình tự phúc thẩm.

Bị cáo Trịnh Văn Quyết tại phiên toà cấp sơ thẩm. Nguồn: NLĐO

Theo đó, bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC, cựu Chủ tịch Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt - Bamboo Airways) kháng cáo xin giảm nhẹ về mức hình phạt và mức trách nhiệm dân sự áp dụng với bị cáo trong vụ án. Hai em gái của bị cáo Quyết là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga đều kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và giảm nhẹ trách nhiệm dân sự của bị cáo trong vụ án, không yêu cầu bị cáo khắc phục hậu quả.

Bên cạnh đó, trong số 25 bị cáo kháng cáo, có 9 bị cáo khác cũng xin được giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra, còn một số bị hại cũng làm đơn kháng cáo yêu cầu xác định lại số tiền bồi thường và xem xét lại một số nội dung trong bản án sơ thẩm đã tuyên.

Trước đó đầu tháng 8/2024, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội Thao túng thị trường chứng khoán, tổng cả 2 tội danh là 21 năm tù. Hai em gái ông Quyết là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thuý Nga bị tuyên lần 14 năm tù và 8 năm tù cùng về 2 tội danh nêu trên.

Về dân sự, đối với hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Trịnh Văn Quyết cùng các đồng phạm phải bồi thường thiệt hại hơn 1.785 tỷ đồng cho các bị hại. Trong đó, bị cáo Quyết phải chịu trách nhiệm chính.

Theo bản án, bị cáo Trịnh Văn Quyết nâng khống vốn điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán, nhằm thu tiền của các nhà đầu tư. Công ty Faros được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng. Đến giai đoạn 2014-2016, ông Quyết làm thủ tục tăng khống vốn điều lệ cho doanh nghiệp này, từ con số ban đầu lên tới 4.300 tỷ đồng, tương đương 430 triệu cổ phần. Khi FLC Faros niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo bán, chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Bản án sơ thẩm xác định Trịnh Văn Quyết là người chủ mưu chỉ đạo việc nâng khống, sử dụng vốn góp khống của Công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên hơn 4.300 tỷ đồng; thu lời bất chính hơn 3.600 tỷ đồng. Các bị cáo còn lại là đồng phạm giúp sức tích cực.

Đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán, bản án nhận định hành vi của các bị cáo trong vụ án làm giảm hiệu lực quản lý nhà nước; gây bức xúc trong nhân dân; làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư… Hậu quả vụ án khiến nhiều nhà đầu tư mất 684 tỷ đồng ở hành vi thao túng thị trường chứng khoán.