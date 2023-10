Ban nhạc kết hợp thần tượng thật - ảo đầu tiên của Hàn Quốc ra mắt album mới

Hơn một năm trước, SUPERKIND, một nhóm nhạc nam K-pop mới lạ, khiến công chúng chú ý khi họ giới thiệu một hình mẫu mới cho ngành âm nhạc bằng cách kết hợp cả thành viên ảo và con người trong đội hình. Nhóm nhạc bao gồm 7 thành viên, 4 con người và 3 thành viên trí tuệ nhân tạo (AI), được tự hào gọi là thế hệ thần tượng AI đầu tiên. Nhóm này đã đặt mục tiêu tiên phong trong việc đem lại một kỷ nguyên mới, nơi con người và nhân vật ảo cùng thăng hoa trên sân khấu K-pop.

Trước ngày khi phát hành album mới "Profiles of the Future (Λ): 70%", 5 thành viên của nhóm gồm Daemon, Eugene, Geon, SiO và JDV đã tham gia phỏng vấn của Korea Times. Các thành viên ảo SAEJiN và Seung đã không tham gia vì hạn chế về kỹ thuật.

Ban nhạc kết hợp thật - ảo đầu tiên của Hàn Quốc ra mắt album mới

5 thành viên nhóm SUPERKIND. Ảnh: IT.

Trưởng nhóm Daemon tự hào giới thiệu các thành viên và tầm quan trọng của họ trong ngành giải trí. "Nhóm của chúng tôi là kết quả của sự kết hợp giữa các thành viên con người và các thành viên AI. Đây là trường hợp đầu tiên con người và các thành viên ảo hợp nhất thành một nhóm K-pop. Vì vậy, tôi tự hào gọi nhóm của chúng tôi là thế hệ thần tượng AI tiên phong", Daemon nói.

Mặc dù đã 1 năm 4 tháng trôi qua kể từ khi ra mắt nhưng album mới này đánh dấu lần đầu tiên cả 7 thành viên cùng tham gia vào dự án. Trong thời gian ra mắt, các thành viên JDV và Seung vẫn chưa được thêm vào nhóm và SAEJiN cũng không tham gia vào album thứ hai của họ.

Thành viên con người SiO bày tỏ: "Mặc dù thời gian đã trôi qua nhưng tôi vẫn coi album này là lần ra mắt tân binh của mình. Chúng tôi rất hào hứng khi lần đầu tiên được biểu diễn với tư cách một nhóm hoàn chỉnh, tôi rất mong đợi sự mong đợi của người hâm mộ".

Album mới của SUPERKIND nằm trong thể loại Khoa học viễn tưởng và lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình Nhật Bản "Cowboy Bebop" và loạt phim "Men in Black". Album này bao gồm 4 bài hát, trong đó có bài hát chủ đề "Beam Me Up (2Dx3D)", "Speed (2D)", "Beam Me Up (3D)" và "Mugshot (SMG)". 2D biểu thị các thành viên con người, trong khi 3D đại diện cho các thành viên ảo.

"Ca khúc chủ đề của chúng tôi là một sáng tác rất độc đáo. Nó là sự kết hợp của hai bài hát, 'Speed (2D)" và "Beam Me Up (3D)". Sự kết hợp của hai bài hát này là biểu tượng cho cam kết của chúng tôi trong việc tiếp tục hợp tác với các đối tác ảo", Daemon giải thích.

Nhóm nhìn lại quá trình sản xuất album và nhớ lại những thách thức cũng như những điều mới mẻ khi sản xuất album. Mặc dù các thành viên con người có những trải nghiệm riêng, nhưng việc cộng tác với các thành viên ảo đã tạo thêm sự độc đáo cho hành trình của họ.

Eugene đã chia sẻ kinh nghiệm của mình trong quá trình quay video ca nhạc: "Tôi không có kỹ năng trượt ván, nhưng tôi đã học cách trượt ván từ Geon chỉ trong ba ngày, đặc biệt là cho video âm nhạc. Tôi hy vọng video phản ánh nỗ lực của tôi và trông không vụng về", anh nói. Geon tiết lộ rằng, anh ấy đã rút ra được những bài học quý giá trong quá trình quay phim.

Anh nhận xét: “Chúng tôi quay video ca nhạc trong một nhà máy bỏ hoang và không khí khá ngột ngạt. Điều đó dạy tôi tầm quan trọng của việc chăm sóc tình trạng cổ họng của mình với tư cách là một ca sĩ trong môi trường như vậy”.

Mặc dù những thách thức này chỉ dành riêng cho các thành viên con người, nhưng trải nghiệm làm việc cùng với các thành viên ảo lại đưa ra những cân nhắc riêng.

Trong video âm nhạc, các thành viên ảo chiếm vị trí trung tâm là "cảnh sát không gian" truy đuổi các thành viên con người, những người được miêu tả là "tội phạm không gian".

4 thành viên người thật và ba thành viên ảo của nhóm xuất hiện cùng nhau. Ảnh: IT.

SiO giải thích: “Trong khi chúng tôi bị truy đuổi bởi các thành viên ảo, không có nhiều cảnh chúng tôi gặp nhau. Tuy nhiên, tôi tin rằng sự căng thẳng bắt nguồn từ cuộc rượt đuổi này và sự truy đuổi không ngừng nghỉ. Đỉnh điểm là khi tất cả các thành viên cuối cùng cũng được gặp mặt, bị bắt và xung đột giữa con người và sinh vật ảo nảy sinh".

Sức mạnh tổng hợp cỉa cả nhóm ban đầu bị nghi ngại bởi thành viên người vẫn nghi ngờ về khái niệm kết hợp giữa thật - ảo trong nhóm.

SiO tiết lộ rằng, anh không đặc biệt quan tâm đến công nghệ ảo cho đến khi trở thành thực tập sinh tại công ty hiện tại, Deep Studio.

Anh nói: “Tôi có kiến thức hạn chế về trí tuệ nhân tạo, siêu dữ liệu và ngành công nghiệp con người ảo cho đến khi tôi gia nhập công ty này. Tôi cảm thấy hơi kỳ quái vì tất cả đều mới mẻ đối với tôi”.

Eugene cũng có những nghi ngờ của mình. Anh thừa nhận: “Tôi khá xa lạ và có phần lo lắng khi lần đầu tiên biết rằng mình sẽ ra mắt cùng với một thần tượng ảo”.

Khát vọng cuối cùng của SUPERKIND là tổ chức một buổi hòa nhạc ngoài đời thực với sự góp mặt của cả thành viên ảo và con người.

"Chúng tôi hiện đang dựa vào việc chỉnh sửa để làm cho các thành viên ảo trở nên sống động hơn, nhưng chúng tôi rất háo hức mong đợi việc hiện thực hóa giấc mơ buổi hòa nhạc của mình thông qua việc phát triển công nghệ video", trưởng nhóm Deamon nói.