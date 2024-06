Bản thảo giả "Người Dưng" của Albert Camus được bán với giá nửa triệu euro

Cuốn tiểu thuyết "L’Étranger" được biết đến với tên gọi "The Stranger" hoặc "The Outsider" trong tiếng Anh, là một tác phẩm kinh điển của văn học Pháp, lần đầu tiên xuất bản vào năm 1942. Tuy nhiên, bản thảo dài 104 trang vừa được bán lại gây ra nhiều tranh cãi vì có nhiều bằng chứng cho thấy Camus đã làm giả nó.

Nhà đấu giá Tajan - nơi bán bản thảo đưa ra nhận định rằng, Camus đã sao chép lại cuốn sách của chính mình vào năm 1944 và lùi ngày xuất bản về tháng 4/1940, hai năm trước khi cuốn sách được xuất bản lần đầu. Theo Tajan, trong thời gian chiến tranh kéo dài và gặp khó khăn tài chính, Camus đã tận dụng sự hâm mộ đối với "L’Étranger" để tạo ra một phiên bản "bản thảo" viết tay nhằm kiếm tiền. Vợ của ông là Francine Camus đã xác nhận rằng, Camus đã thực hiện điều này vào năm 1944.



Bản thảo giả của Albert Camus được bán với giá nửa triệu euro

L'Étranger có số lượng in ban đầu là 4.400 bản nhưng nhanh chóng trở thành sách bán chạy. Ảnh: Tajan

Camus đã sao chép lại toàn bộ cuốn tiểu thuyết của mình bằng bút mực đen, sử dụng hai đầu bút khác nhau để viết và ký tên, đề ngày, tháng là tháng 4/1940. Bản thảo này còn chứa đựng nhiều ghi chú bên lề, các hình vẽ như mặt trời và máy chém, cùng một số mũi tên và ghi chú hài hước chưa từng được xuất bản. Theo Tajan, vết nâu nhẹ trên một trang có thể là vết thuốc lá cố ý và các vết nước nhẹ khác cũng có thể là có chủ đích.



Alice Kaplan, một giáo sư tại Đại học Yale và tác giả của cuốn "Looking for the Stranger: Albert Camus and the Life of a Literary Classi" chia sẻ rằng, ý tưởng về một bản thảo đầu tiên giả mạo rất thú vị. Bà đặt câu hỏi: "Nếu Camus sao chép lại văn bản của chính mình bằng tay thì liệu đó có phải là giả không?". Điều này mở ra một cuộc tranh luận về giá trị và tính chân thực của bản thảo này.

Đây không phải là lần đầu tiên bản thảo này được bán đấu giá. Nó đã từng được bán vào năm 1958 và năm 1991. Danh tính của người mua hiện tại vẫn chưa được tiết lộ.

Lý do tại sao Camus - người đã giành giải Nobel Văn học năm 1957, lại làm giả một bản thảo của chính mình vẫn là một bí ẩn. Thời điểm Paris đang nằm dưới sự chiếm đóng của Đức Quốc xã, người ta cho rằng việc làm giả một bản thảo viết tay là cách để Camus kiếm tiền cần thiết. Nhà đấu giá cho biết: "Lịch sử và việc xác định thời gian chính xác của nó vẫn còn là một điều bí ẩn, cũng như tiến trình của cuốn tiểu thuyết kỳ lạ này".

Nhà văn Albert Camus. Ảnh: AFP

"L’Étranger" ban đầu được in với số lượng 4.400 bản, nhưng nhanh chóng trở thành một cuốn sách bán chạy và sau đó là một tác phẩm kinh điển của văn học Pháp, bán ra hàng triệu bản trên toàn thế giới. Bất chấp những tranh cãi xung quanh bản thảo giả mạo, tầm ảnh hưởng của "L’Étranger" vẫn không thể phủ nhận và Albert Camus đã giành giải Nobel Văn học vào năm 1957, củng cố vị thế của ông trong lịch sử văn học thế giới.



Câu chuyện về bản thảo viết tay của "L’Étranger" không chỉ là một câu chuyện về sự sáng tạo của một nhà văn nổi tiếng mà còn là một bức tranh phức tạp về thời kỳ chiến tranh và những thách thức mà Albert Camus phải đối mặt. Việc làm giả bản thảo này, nếu thật sự đã xảy ra thì không chỉ là một phương tiện kiếm tiền mà còn là một phản ánh sâu sắc về tâm lý, sự nhạy bén của Camus trong việc hiểu rõ giá trị của tác phẩm của mình và tận dụng nó trong hoàn cảnh khó khăn.

Dù thực sự là một bản thảo đầu tiên hay là một bản sao chép tinh xảo, bản thảo của "L’Étranger" vẫn có giá trị lịch sử và văn học to lớn. Nó không chỉ là minh chứng cho tài năng của Camus mà còn là một phần của di sản văn học Pháp, giúp độc giả hiểu rõ hơn về bối cảnh và cuộc sống của một trong những nhà văn vĩ đại nhất thế kỷ 20.