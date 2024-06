Loạt phim mới nhất của thương hiệu Star Wars, "The Acolyte" mang một ý nghĩa đặc biệt, nhất là đối với nam diễn viên phim "Trò chơi con mực" Lee Jung-jae. Đây không chỉ là vai diễn đầu tiên của anh trong một bộ phim tiếng Anh mà còn đánh dấu việc anh trở thành diễn viên châu Á đầu tiên đảm nhận vai một Jedi trong loạt phim được yêu thích này.



Lee Jung-jae cho biết, anh đã cố gắng làm cho nhân vật của mình là Master Sol trở nên gần gũi hơn với khán giả và cũng để khác biệt so với các nhân vật Jedi trước đây. "Nhân vật của tôi được xem là tiền bối so với các Jedi được miêu tả trước đó, vì vậy tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cách thể hiện nhân vật này. Thay vì làm cho nó trở nên rập khuôn, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu làm cho anh ấy cởi mở hơn với cảm xúc của con người", anh chia sẻ.

Nam diễn viên châu Á vào vai Jedi trong loạt phim Star Wars

Nam diễn viên phim "Trò chơi con mực" Lee Jung-jae (phải) trở thành diễn viên châu Á đầu tiên đảm nhận vai một Jedi trong loạt phim được yêu thích này. Ảnh: Disney.

Anh chia sẻ thêm: "Tôi đã cố gắng biểu đạt các cảm xúc khác nhau một cách rõ ràng hơn, như sợ hãi và buồn bã. Bằng cách đó, tôi cảm thấy nhân vật sẽ có một âm điệu khác biệt so với các Jedi mà chúng ta đã thấy trước đây. Nhưng đồng thời, khi tôi xem các màn trình diễn của các Jedi trước đó, tôi cũng tìm cách làm cho nhân vật của mình có liên quan và kết nối với họ để thể hiện được sự kế thừa của nhân vật do tôi thể hiện tới các nhân vật của họ".

"The Acolyte" của Disney+ lấy bối cảnh vào cuối thời đại High Republic, khoảng 100 năm trước "Star Wars: Episode I - The Phantom Menace" (1999). Phim xoay quanh một Padawan tên là Osha và chị em sinh đôi của cô là Mae, đều do Amandla Stenberg thủ vai. Khi một trong những Jedi bị sát hại, Osha tái hợp với Sol (Lee Jung-jae), Jedi trước đây của cô và cùng anh điều tra vụ án. Khi các tội ác và manh mối mới xuất hiện, họ buộc phải đối mặt với những thế lực tà ác.

Loạt phim được sản xuất, viết kịch bản và dẫn dắt bởi Leslye Headland, người từng làm việc cho loạt phim hài "Russian Doll" trên Netflix. Lee Jung-jae, người đã quen thuộc với đạo diễn từ khi xem "Russian Doll", bị cuốn hút bởi câu chuyện nhân văn sâu sắc của loạt phim.

"Khi tôi biết đạo diễn Headland sẽ làm Star Wars, tôi cảm thấy có thể sẽ có một loạt phim mới mẻ và gây ấn tượng bất ngờ. Và như mong đợi, tôi thực sự thích cốt truyện khi đọc kịch bản. Cảm xúc của các nhân vật rất ấm áp và chân thành. Nó miêu tả nỗi đau của các nhân vật một cách sâu sắc do hiểu lầm, từ đó làm nổi bật những nỗ lực của họ để chữa lành, truyền tải một cảm giác nhân văn mạnh mẽ", anh nói.

Dàn diễn viên của loạt phim đến từ các nền văn hóa đa dạng, điều này đã gây tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ của loạt phim. Trong một cuộc phỏng vấn với The New York Times vào tháng trước, Headland đã đề cập đến sự chỉ trích, anh nói: "Bất kỳ ai tham gia vào sự phân biệt chủng tộc, tôi không coi họ là người hâm mộ".

Là Jedi châu Á đầu tiên, Lee Jung-jae cho rằng, việc có một diễn viên châu Á trong vũ trụ Star Wars là điều tự nhiên, vì loạt phim này có nhiều ảnh hưởng từ châu Á. "Vì "The Acolyte" lấy bối cảnh trong không gian, nó thậm chí có cả người ngoài hành tinh. Tôi nghĩ rằng đó là ý định của đạo diễn để có nhiều nhân vật đa dạng hơn... Phong tục, võ thuật và một số cử chỉ của các Jedi trước đây và thậm chí kiểu tóc và triết lý đều phản ánh các yếu tố châu Á trong đó", anh nói.