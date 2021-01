Bản tin giá cả nông sản 15/1: Giá heo hơi vẫn chưa dứt đà tăng, cà phê tiếp tục có dấu hiệu tích cực

Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi Nguyễn Văn Trọng cho biết, theo báo cáo của các địa phương, đến cuối tháng 12/2020, tổng đàn heo cả nước đạt 27,3 triệu con, đạt 88,7% so với trước khi xảy ra dịch tả heo châu Phi, tăng 20% so với đầu năm 2020.Đặc biệt, có 16 doanh nghiệp chăn nuôi lớn, chiếm 23% tổng đàn heo thịt với 5,5 triệu con. Số lượng heo của các doanh nghiệp này so với trước khi xảy ra dịch đạt 170% và đạt 164% so với đầu năm. Bên cạnh đó, 16 tỉnh, thành phố trong cả nước đã có sự tăng đàn heo đạt trên 100%, đặc biệt Bình Phước có sự tăng đàn mạnh nhất và đạt trên 1,3 triệu con, thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai đạt trên 2 triệu con. Việc phòng, chống dịch bệnh và kiểm soát dịch tốt đã góp phần tăng đàn heo trong năm 2020 và đạt kế hoạch phát triển tái đàn heo theo yêu cầu đề ra của Bộ. (báo Thanh niên đưa tin)