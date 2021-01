Bản tin giá nông sản 17/1: Lợn hơi vẫn chưa có tín hiệu giảm nhiệt, cà phê ghi nhận tuần tăng giá

Bản tin giá cả nông sản 17/1: Lợn hơi liên tục tăng giá trong tuần, Cà phê ghi nhận tuần tăng giá

Giá nông sản hôm nay: Lợn hơi liên tục tăng trong tuần

Giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc nơi cao nhất đạt 86.000 đồng/kg

Tại khu vực miền Bắc, thị trường lợn hơi ghi nhận mức điều chỉnh tăng từ 2.000 đến 4.000 đồng/kg ở tất cả các tỉnh thành trong tuần này. Bắc Giang và Tuyên Quang cùng tăng 2.000 đồng/kg lên ngưỡng 82.000 - 83.000 đồng/kg. Còn tại Yên Bái, Lào Cai, Hưng Yên, Nam Định, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình… giá đồng loạt tăng từ 3.000 đến 4.000 đồng so với ghi nhận cuối tuần trước. Tại Hưng Yên giá lợn hơi hôm nay thu mua cao nhất cả nước với giá 86.000đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá thu mua lợn hơi có nơi tăng tới 6.000 đồng/kg trong tuần này. Cụ thể, Khánh Hòa và Đắk Lắk cùng tăng 6.000 đồng/kg lên ngưỡng 82.000 đồng/kg. Tương tự, nhiều địa phương cũng tăng từ 4.000 đến 5.000 đồng/kg so với ghi nhận cuối tuần trước như Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Lâm Đồng... Giá lợn hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên được thương lái thu mua trong khoảng 80.000 - 84.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi hôm nay tại Miền Nam điều chỉnh quanh ngưỡng 78.000 - 82.000 đồng/kg. Thị trường lợn hơi miền Nam cũng ghi nhận mức điều chỉnh tăng giá mạnh trong tuần vừa qua. Tại TP HCM, Bình Dương, Tây Ninh, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và Bến Tre, giá tăng từ 5.000 đến 6.000 đồng/kg so với cuối tuần trước. Tương tự, mức thu mua tăng từ 2.000 đến 4.000 đồng/kg cũng được ghi nhận tại khá nhiều tỉnh thành như Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long…

Giá nông sản hôm nay: Cà phê ghi nhận tuần tăng giá

Sau những phiên liên tiếp giảm giá, thị trường cà phê trong tuần qua ghi nhận đảo chiều tăng từ 300 - 500 đồng/kg so với đầu tuần. Giá cà phê hôm nay ghi nhận tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng được thu mua với mức 31.900 đồng/kg.

Tại các huyện của tỉnh Đắk Lắk như Cư M'gar mức 32.200 đồng/kg, Ea H'leo và Buôn Hồ cùng mức 32.100 đồng/kg. Tương tự tại huyện Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông thu mua ở mức 32.100 đồng/kg và 32.000 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 32.100 đồng/kg , ở Pleiku và La Grai cùng giá 32.200 đồng/kg. Còn tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 32.100 đồng/kg.

Giá nông sản hôm nay: Tiêu giao dịch ảm đạm trong tuần

Trong tuần qua, giá tiêu có xu hướng giảm nhẹ 500 đồng/kg. giá tiêu hôm nay tại các vùng trọng điểm giữ nguyên mức của ngày hôm qua. Giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk, Đắk Nông được thu mua với mức 51.500 đồng/kg, Gia Lai ở mức 50.000 đồng/kg, Đồng Nai ở mức 50.000, Bà Rịa - Vũng Tàu ở mức 53.000 đồng/kg, Bình Phước giá tiêu thu mua với mức 52.000 đồng/kg.