Theo Sina, Trương Kế Khoa đã phủ nhận thông tin anh nợ nần chồng chất vì đánh bạc và cho người khác xem ảnh riêng tư của người yêu cũ là Cảnh Điềm.

Cụ thể, Tân Kinh báo đã liên hệ với tay vợt Trung Quốc và ngôi sao này đã nói không trước sự việc, đồng thời cúp máy trong khi nói chuyện với phóng viên.

Đầu năm 2018, truyền thông đưa tin, Cảnh Điềm hẹn hò cùng vận động viên đào hoa Trương Kế Khoa. Sau hơn 1 năm bên nhau, tháng 6/2019, Cảnh Điềm bất ngờ tuyên bố cô và Trương Kế Khoa đã "đường ai nấy đi". Những tưởng chuyện yêu đương hẹn hò chia tay sẽ kết thúc giản đơn như vậy thì dân mạng ngỡ ngàng vì "lùm xùm" phía sau.

Bạn trai cũ phủ nhận tung clip nóng của Cảnh Điềm

Cảnh Điềm và Trương Kế Khoa. (Ảnh: IT).

Theo phóng viên Lý Vi Ngạo, Cảnh Điềm bị Trương Kế Khoa lừa tình, lừa tiền trong suốt một năm. Nữ diễn viên bị vận động viên bóng bàn xem như "cây ATM rút tiền". Người đẹp Tư Đằng đã chi hơn 10 triệu NDT ( 1,45 triệu USD ) cho Trương Kế Khoa trả nợ.

Không những vậy, Trương Kế Khoa còn lừa cha mẹ Cảnh Điềm, bảo rằng anh cần tiền mua biệt thự ở Thanh Đảo làm nhà tân hôn sau ngày cưới để họ chuyển tiền hỗ trợ con rể tương lai.

Cảnh Điềm sinh ngày 21/7/1988 tại Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc. Cô tốt nghiệp Học viện Múa Bắc Kinh và xuất hiện lần đầu trong bộ phim Trung Quốc "Sweetheart Chocolate" năm 2008.

Kể từ đó, nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, Cảnh Điềm đã xuất hiện trong nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình nổi tiếng của Trung Quốc, bao gồm: "Special ID" (2013), "Police Story 2013" (2013), "The Glory of Tang Dynasty" (2017) và "The Wandering Earth" (2019), hiện là phim Trung Quốc có doanh thu cao thứ ba mọi thời đại.

Cảnh Điềm cũng đã tham gia diễn xuất trong các tác phẩm quốc tế, bao gồm bộ phim bom tấn Hollywood "Kong: Skull Island" (2017) và bộ phim Trung Quốc - Mỹ "The Great Wall" (2016), trong đó cô đóng chung với Matt Damon.

Cảnh Điềm gặp "vận đen". (Ảnh: IT).

Ngoài diễn xuất, Cảnh Điềm còn là đại sứ thương hiệu cho một số công ty lớn, bao gồm L'Oréal Paris và Dior. Cô đã giành được một số giải thưởng cho diễn xuất của mình, trong đó có giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Châu Á lần thứ 10 cho vai diễn trong "Special ID".

Trương Kế Khoa (sinh năm 1988) từng là vận động viên bóng bàn hàng đầu Trung Quốc. Anh là tay vợt thứ tư trong lịch sử giành một "Grand Slam" bóng bàn, gồm 3 danh hiệu: giải Vô địch Thế giới (2011), cúp Vô địch Thế giới (2011) và huy chương vàng Olympics London 2012. Trương Kế Khoa cũng nổi tiếng ở giới giải trí nhờ vẻ ngoài điển trai như tài tử. Nam vận động viên được cho là một "con nghiện" cờ bạc có hạng và đã tiêu tốn rất nhiều tiền vào các sòng bạc ở khắp Châu Á.