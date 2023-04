Ngày 31/3, "Soái ca bóng bàn" Trương Kế Khoa phủ nhận việc mình nợ nần, phát tán hình ảnh nhạy cảm của Cảnh Điềm. Tuy nhiên, sau khi cựu vận động viên bóng bàn lên tiếng, nhiều thông tin từ truyền thông giải trí Hoa ngữ cho rằng, việc nam vận động viên tống tiền người yêu cũ bằng clip nóng là có thật.

Theo đó, Sina cho hay, Trương Kế Khoa đã vay nợ 4 triệu NDT (hơn 13 tỷ đồng) và mới chỉ trả được khoảng hơn 3 tỷ đồng. Vậy nên Trương Kế Khoa đã gán khoản nợ còn lại bằng 3 video và 1 ảnh nóng của Cảnh Điềm.

Dù vậy, Trương Kế Khoa vẫn không được xóa nợ và bị hối thúc thanh toán hết khoản vay. Anh sau đó trả thêm cho chủ nợ 1 triệu NDT ( 145.000 USD ) rồi biến mất.

Clip nóng của Cảnh Điềm bị bạn trai phát tán?

Trương Kế Khoa và Cảnh Điềm. (Ảnh: IT).

Sau đó, chủ nợ đã dùng loạt hình nhạy cảm này để buộc nữ diễn viên trả nợ thay bạn trai cũ nhưng cô đã kiện ngược chủ nợ. Hiện tại, chủ nợ của Trương Kế Khoa đã nhận tội và vẫn đang trong quá trình thụ án. Do đó, nguồn tin này khẳng định vụ việc giữa nữ diễn viên và bạn trai cũ là một vụ án hình sự thay vì chỉ là tin đồn vô căn cứ.

Đa phần, các ý kiến từ dư luận đều thể hiện sự cảm thông với nữ diễn viên. Đồng thời, công chúng còn chỉ trích bạn trai cũ vì đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh tiếng của cô nàng. Cho tới thời điểm hiện tại, Cảnh Điềm vẫn chọn cách im lặng.

Cảnh Điềm từng nghỉ diễn 2 năm. (Ảnh: IT).

Sự việc Cảnh Điềm từng rơi vào trạng thái sợ hãi, chán chường vì bị uy hiếp được cho là diễn ra cách đây 4 năm. Thời điểm này, chính là lúc cô chia tay bạn trai Trương Kế Khoa. Cảnh Điềm từng chia sẻ rằng, vào năm 2019, cô đã trải qua một chuyện vô cùng nghiêm trọng, ám ảnh tới mức phải rời khỏi showbiz gần 2 năm. Nữ diễn viên đã tự nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày liền, không nói chuyện với bất cứ ai.

Trương Kế Khoa (sinh năm 1988) từng là vận động viên bóng bàn hàng đầu Trung Quốc. Anh là tay vợt thứ tư trong lịch sử giành một "Grand Slam" bóng bàn, gồm 3 danh hiệu: giải Vô địch Thế giới (2011), cúp Vô địch Thế giới (2011) và huy chương vàng Olympics London 2012. Trương Kế Khoa cũng nổi tiếng ở giới giải trí nhờ vẻ ngoài điển trai như tài tử. Nam vận động viên được cho là một "con nghiện" cờ bạc có hạng và đã tiêu tốn rất nhiều tiền vào các sòng bạc ở khắp Châu Á.

Người hâm mộ thông cảm với Cảnh Điềm. (Ảnh: IT).

Cảnh Điềm sinh ngày 21/7/1988 tại Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc. Cô tốt nghiệp Học viện Múa Bắc Kinh và xuất hiện lần đầu trong bộ phim Trung Quốc "Sweetheart Chocolate" năm 2008.

Kể từ đó, nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, Cảnh Điềm đã xuất hiện trong nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình nổi tiếng của Trung Quốc, bao gồm "Special ID" (2013), "Police Story 2013" (2013), "The Glory of Tang Dynasty" (2017) và "The Wandering Earth" (2019), hiện là phim Trung Quốc có doanh thu cao thứ ba mọi thời đại.

Cảnh Điềm cũng đã tham gia diễn xuất trong các tác phẩm quốc tế, bao gồm bộ phim bom tấn Hollywood "Kong: Skull Island" (2017) và bộ phim Trung Quốc - Mỹ "The Great Wall" (2016), trong đó cô đóng chung với Matt Damon.

Ngoài diễn xuất, Cảnh Điềm còn là đại sứ thương hiệu cho một số công ty lớn, bao gồm L'Oréal Paris và Dior. Cô đã giành được một số giải thưởng cho diễn xuất của mình, trong đó có giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Châu Á lần thứ 10 cho vai diễn trong "Special ID".