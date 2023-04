Tháng trước, trong lễ trao giải Oscar được tổ chức tại Nhà hát Dolby, có một khoảnh khắc tưởng chừng như Netflix sẽ giành được giải Phim hay nhất. Bộ phim "All Quiet on the Western Front" đã giành chiến thắng ở các hạng mục Nhạc phim hay nhất, Quay phim xuất sắc nhất và Thiết kế sản xuất nhất, đánh bại một số đối thủ cạnh tranh lớn như "Babylon" và "Elvis". Các giám đốc điều hành của Netflix đã hy vọng rằng điều này có thể dẫn đến một chiến thắng bất ngờ ở hạng mục Phim hay nhất. Tuy nhiên, dù đã chi hơn 100 triệu USD để vận động cho chiếc cúp vàng Oscar trong 7-8 năm qua, Netflix vẫn không thể mang nó về nhà.

Oscar thay đổi quy định khiến Netflix tiếp tục rơi vào thế yếu

Oscar dự định thay đổi "luật chơi". (Ảnh: IT).

Mới đây, dường như Viện Hàn lâm đang lên kế hoạch thực hiện một trong những thay đổi quy tắc quan trọng nhất trong lịch sử giải thưởng, điều này có thể khiến các nền tảng phát trực tuyến như Netflix càng khó giành được giải Phim hay nhất mà họ thèm muốn. Trong khi chi tiết vẫn đang được giữ kín, có tin đồn rằng, Viện Hàn lâm sẽ bổ sung một yêu cầu các bộ phim phải được chiếu tại rạp ở 15 hoặc 20 trong số 50 thị trường hàng đầu ở Mỹ để đủ điều kiện tham gia ứng cử cho hạng mục Phim hay nhất.

Sự thay đổi này chắc chắn sẽ được các giám đốc điều hành của các hãng phim và chuỗi rạp truyền thống hoan nghênh, nhưng nó sẽ là "đòn giáng mạnh" vào ban lãnh đạo của Netflix. Mặc dù vậy, mục tiêu của thay đổi quy tắc không phải là làm tổn hại đến việc phát trực tuyến mà là để hỗ trợ các yếu tố phụ trợ trong sản xuất phim, đặc biệt là các khâu thủ công như hiệu ứng âm thanh và hình ảnh được thiết kế cho rạp hát. Động thái này sẽ buộc các nhà phân phối chiếu các bộ phim ứng viên Oscar ở khắp mọi nơi trên nước Mỹ, ít nhất là một rạp ở 15 đến 20 nơi khác nhau.

Các nhà phát hành trực tuyến và làm phim nhỏ sẽ gặp khó khăn với thay đổi mới từ Oscar. (Ảnh: IT).

Mặc dù thay đổi quy tắc mới này có vẻ hợp lý, nhưng nó gây ra một số lo ngại. Ví dụ, năm nay, hơn 300 bộ phim đủ tiêu chuẩn cho Phim hay nhất. Do đó, có những câu hỏi về việc liệu chi phí phát hành đa thị trường có loại trừ một số phim kinh phí thấp hay không và liệu số lượng rạp chiếu ngày càng thu hẹp ở Mỹ có thể chiếu hết số phim đoạt giải này trong tháng 12 khi các bom tấn như "Avatar: The Way of Water" và "Spider-Man: No Way Home" thường chiếm lĩnh màn ảnh rộng. Tuy nhiên, động thái này sẽ giúp khán giả tiếp cận nhiều hơn, từ đó tạo ra nhiều sự quan tâm hơn đến giải Oscar bên ngoài giới tinh hoa.

Điều đáng chú ý là sự thay đổi này diễn ra vào thời điểm thú vị đối với các rạp chiếu phim. Ngay cả khi công việc kinh doanh vẫn còn vô cùng thách thức vì đại dịch, gần như tất cả các hãng phim truyền thống và thậm chí cả những đơn vị phát trực tuyến đầu tiên như Amazon và Apple đã chuyển hướng sang mô hình ưu tiên rạp chiếu cho nhiều bộ phim. Ví dụ Amazon Studios hiện coi rạp chiếu phim là một nơi phát hành quan trọng đầu tiên cho phim, không chỉ để tạo doanh thu mà còn tiếp thị dịch vụ của họ.