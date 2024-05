Chào mừng Đại lễ Phật đản, Ban trị sự GHPVN huyện Minh Hoá (Quảng Bình) tặng quà các em có hoàn cảnh khó khăn

Cụ thể, Ban trị sự GHPGVN huyện Minh Hoá tặng 150 suất quà cho 150 học sinh, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng và nhận đỡ đầu 63 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi tháng 500.000 đồng/em, đỡ đầu trong 1 năm).

Thầy Thích Trúc Thái Minh, Trưởng Ban trị sự GHPGVN huyện Minh Hóa cùng các chư tăng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Minh Hoá trao tặng 100 phao cứu sinh và hơn 100 biển cảnh báo phòng, chống đuối nước cho Đoàn thanh niên huyện Minh Hóa.

Chào mừng Đại lễ Phật đản, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Minh Hoá tặng quà các em có hoàn cảnh khó khăn

Theo đại diện, Ban trị sự GHPGVN huyện Minh Hoá, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, của Thủ tướng, tăng ni, Phật tử nhiệt tình hưởng ứng hoạt động an sinh thiện nguyện để cùng Đảng, Nhà nước thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội. Ban trị sự luôn nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc phối hợp với các tổ chức đoàn thể huyện Minh Hóa chăm lo đời sống cho những hoàn cảnh khó khăn cũng như đảm bảo an toàn cho trẻ em trong mùa hè tới.

Ngoài việc trao tặng 150 suất quà, nhận đỡ đầu 63 em có hoàn cảnh khó khăn thì Ban trị sự GHPG huyện Minh Hóa cũng đã trao tặng 100 phao cứu sinh và hơn 100 biển cảnh báo đuối nước.

Bí thư Huyện đoàn Minh Hóa Đinh Thế Hiển cho biết, các trường hợp đuối nước thương tâm xảy ra trên địa bàn huyện chủ yếu do thiếu phương tiện cứu hộ. Nay được tiếp nhận hàng trăm phao cứu hộ của các thầy ở Ban trị sự GHPGVN huyện Minh Hoá các đoàn viên thanh niên sẽ cố gắng sử dụng hiệu quả để các em có mùa hè vui tươi, an toàn.

Sau buổi trao tặng, Huyện đoàn Minh Hoá phân bổ về các cơ sở đoàn để tổ chức cắm ở những nơi có sông suối, ao hồ, đập nước thường xuyên có trẻ em đến tắm.