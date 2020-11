Bằng chứng thể hiện nhà, đất tại 5 khu phố thuộc 3 phường nằm ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Theo tài liệu, tháng 2/1995, UBND TP.HCM đã có Quyết định về việc Duyệt quy hoạch chung huyện Thủ Đức (sau này tách ra thành 3 quận: Thủ Đức, quận 9, quận 2). Theo quyết định này, Khu dân cư trung tâm Thủ Thiêm có diện tích 650ha kết hợp khu ở với khu trung tâm thành phố mới – dân số 100.000 người.

Đến năm 1997, Kiến trúc sư trưởng TP.HCM Lê Văn Năm đã có văn bản gửi UBND TP.HCM trích yếu duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 KĐTM Thủ Thiêm (quận 2, TP.HCM).

Người dân Thủ Thiêm trưng ra các bản đồ chứng minh nhà, đất tại 5 khu phố thuộc 3 phường nằm ngoài ranh Dự án KĐTM Thủ Thiêm. Ảnh: Quang Phương.

Vào tháng 9/1998, ông Năm đã có Quyết định về phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 KĐTM Thủ Thiêm. Trong quyết định này ghi rõ vị trí giới hạn, phạm vi quy hoạch của KĐTM Thủ Thiêm như sau: Tổng diện tích quy hoạch 748ha, trong đó diện tích đất 618ha, diện tích mặt nước sông Sài Gòn: 130ha. Phía Bắc, phía Nam, phía Tây giáp sông Sài Gòn; phía Đông giáp phần còn lại phường An Khánh (Q.2). Như vậy với quyết định trên, nhà, đất thuộc 2 phường Bình An, Bình Khánh không thuộc trong quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm.

Tiếp đến tháng 4/2002 Kiến trúc sư trưởng TP.HCM An Dũng có tờ trình gửi Thường trực UBND TP.HCM về việc trình thông qua nội dung định hướng điều chỉnh quy hoạch chi tiết KĐTM Thủ Thiêm.

Tờ trình thể hiện KĐTM Thủ Thiêm có tổng diện tích 770ha, phía đông giáp một phần phường An Khánh (Quận 2). Như vậy một lần nữa cho thấy nhà, đất thuộc 2 phường Bình An, Bình Khánh không liên quan đến KĐTM Thủ Thiêm.

Tháng 4/2004, Chủ tịch UBND TP.HCM lúc bấy giờ là ông Lê Thanh Hải đã ra quyết định về phê duyệt nhiệm vụ thiết kế đồ án điều chỉnh quy hoạch chung 1/5000, quy hoạch chi tiết 1/2000 khu trung tâm KĐTM Thủ Thiêm. Trong phần nội dung nhiệm vụ thiết kế đi kèm quyết định trên nêu rõ: Phía Đông giáp phường An Khánh, Bình Khánh (Q.2). Như vậy nhà, đất thuộc phường Bình An không dính tới dự án trên.

Tiếp theo vào tháng 8/2005, Sở Quy hoạch kiến trúc TP.HCM có tờ trình gửi UBND TP.HCM về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng tại KĐTM Thủ Thiêm. Tờ trình này cho thấy KĐTM Thủ Thiêm có phía Bắc giáp sông Sài gòn và phường Bình An, Bình Khánh. Như vậy, nhà, đất phường An Khánh không liên quan đến dự án trên.

Tháng 10/2007, UBND TP.HCM có văn bản về việc thực hiện quy hoạch đầu tư xây dựng KĐTM Thủ Thiêm. Văn bản này xác định vị trí giới hạn của KĐTM Thủ Thiêm là chỉ có phía Đông giáp phần còn lại phường An Khánh. Như vậy một lần nữa cho thấy 2 phường An Bình và Bình Khánh không dính tới dự án.

Tờ bản đồ số 255 thể hiện rất rõ nhà, đất tại 5 khu phố thuộc 3 phường nằm ngoài ranh dự án KĐTM Thủ Thiêm.

Ông Bùi Quốc Toản, một người dân có nhà, đất trong nhóm 5 khu phố trên nói: "Rõ ràng đã có rất nhiều văn bản, tài liệu chứng minh là nhà, đất tại 5 khu phố thuộc 3 phường nằm ngoài ranh KĐTM Thủ Thiêm nhưng các cơ quan đã cố tình làm sai, dẫn đến hàng loạt nhà, đất bị cưỡng chế giải tỏa, làm cho người dân khiếu kiện kéo dài".

Ông Bùi Quốc Toản cho biết căn cứ theo "nơi nhận" trong văn bản mà Kiến trúc sư trưởng TP.HCM Lê Văn Năm gửi UBND TP.HCM cùng một số cơ quan để trích yếu duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 KĐTM Thủ Thiêm vào ngày 22/9/1997 thì chỉ có 3 phường bị điều chỉnh bởi quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm là: Thủ Thiêm, An Lợi Đông, An Khánh. "Điều này cho thấy từ đầu kiến trúc sư trưởng TP.HCM đã không đưa phường Bình Khánh, Bình An vào quy hoạch. Điều này đồng nghĩa nhà, đất thuộc 2 phường trên nằm ngoài ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm".

Một tài liệu khác cũng chứng minh rất rõ nhà, đất tại 5 khu phố thuộc 3 phường nằm ngoài ranh dự án KĐTM Thủ Thiêm là tờ bản đồ số 255 (lập ngày 15/1/1998). Ông Nguyễn Hồng Quang, nói: "Chúng tôi khó khăn lắm mới có được tấm bản đồ này. Nhìn vào tấm bản đồ này thì ai cũng thấy rõ nhà, đất tại 5 khu phố thuộc 3 phường nằm ngoài ranh quy hoạch".

Ông Nguyễn Hồng Quang đưa thêm một minh chứng minh nhà đất, thuộc 5 khu phố 3 phường nằm ngoài ranh quy hoạch đó là UBND quận 2 đã giải quyết 45 trường hợp xét bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước tại khu cư xá công nhân.

"Nếu các nhà trên nằm trong khu vực quy hoạch dự án KĐTM Thủ Thiêm thì sao có thể bán được? Rõ ràng các nhà trên nằm ngoài khu vực không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước, nằm ngoài ranh KĐTM Thủ Thiêm", ông Quang nêu rõ.

Còn ông Cao Thanh Ca thì đưa ra căn cứ: "Căn cứ đồ án chi tiết 1/5.000 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quyết định chỉ thu hồi hơn 700ha, thì 5 khu phố thuộc 3 phường nằm ngoài ranh KĐTM Thủ Thiêm".