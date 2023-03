"Bảo an Tài khoản" của Bảo hiểm Agribank vừa ra mắt có gì đặc biệt?

Bảo hiểm Agribank chính thức ra mắt sản phẩm Bảo an Tài khoản - sản phẩm bảo vệ "túi tiền" người tiêu dùng. (Ảnh: ABI)

Theo cảnh báo từ Bộ Công an, thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức tinh vi, có xu hướng đan xen, kết hợp giữa nhiều hình thức lừa đảo, gây thiệt hại lớn về tài sản và bức xúc trong nhân dân.



Một trong những hành vi lừa đảo được đối tượng xấu sử dụng gần đây là mạo danh giáo viên, nhân viên y tế nhà trường hoặc nhân viên y tế bệnh viện liên hệ trực tiếp với phụ huynh học sinh thông báo "con đang cần nhập viện, cấp cứu", yêu cầu phụ huynh nhanh chóng chuyển tiền đóng viện phí và từ đó thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Ngoài ra, đối tượng lừa đảo còn giả cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án, hải quan, cảnh sát giao thông… bịa đặt thông tin chủ thuê bao điện thoại liên quan vụ việc đang bị điều tra. Đồng thời, yêu cầu chủ thuê bao phải chuyển tiền hoặc gửi thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP… rồi chiếm đoạt tài sản.

Người dùng Internet cũng dễ bất cẩn, dẫn đến bị lừa đảo khi nhận và truy cập vào các website/đường link giả gần giống như website ngân hàng, website mua sắm online, web nhận tiền từ nước ngoài (western union), nhận quà tặng,… yêu cầu nhập tài khoản, mật khẩu OTP giao dịch qua Internet Banking, Mobile Banking… Sau đó, đối tượng sử dụng các thông tin này thực hiện giao dịch chiếm đoạt toàn bộ tiền từ tài khoản.

Nhằm bảo vệ khách hàng cá nhân trước các rủi ro mất tiền trong tài khoản trong bối cảnh gia tăng không ngừng của tội phạm công nghệ cao, tội phạm lừa đảo trực tuyến, Bảo hiểm Agribank chính thức cho ra mắt sản phẩm bảo hiểm "Bảo an Tài khoản".

Toàn cảnh sự kiện ra mắt.

Phát biểu tại Lễ ra mắt sản phẩm "Bảo an Tài khoản" sáng nay, ông Đỗ Minh Hoàng, Quyền Tổng giám đốc Bảo hiểm Agribank cho biết, nhận thấy mức độ nghiêm trọng của rủi ro lừa đảo trực tuyến đối với người dân, đặc biệt là người dân vùng nông thôn đang chiếm tới 70% dân số cả nước – tệp khách hàng chính của Ngân hàng Agribank, Bảo hiểm Agribank đã hợp tác cùng với Agribank, Nhà môi giới bảo hiểm Marsh, nhà Tái bảo hiểm QBE nghiên cứu và xây dựng sản phẩm bảo hiểm "Bảo an Tài khoản" – bảo vệ tài sản của các chủ tài khoản. Qua đó giúp khách hàng an tâm hơn khi sử dụng các giao dịch trực tuyến, dịch vụ ngân hàng điện tử của Agribank.

Đáng chú ý, Bảo an Tài khoản của Bảo hiểm Agribank có mức phí chỉ 77 nghìn đồng/năm. Trong khi đó, quyền lợi chi trả lên đến 46 triệu đồng/vụ/năm bảo hiểm/ phạm vi bảo hiểm.

"Hiện, 90% người dân Việt Nam đang ở mức thu nhập lên tới 46 triệu đồng, tức là hơn 2.000 USD. Do vậy, nhà tái bảo hiểm quốc tế và nhà môi giới quốc tế cũng xác định rằng để phù hợp với mức sống và thu nhập của người dân Việt Nam, tạm thời giai đoạn đầu khi triển khai thực hiện, quyền lợi chi trả nên ở ngưỡng 2.000 USD cho tổn thất. Như vậy sẽ bảo vệ gần như đám đông người dân Việt Nam", Quyền Tổng giám đốc Bảo hiểm Agribank thông tin thêm.

Cũng theo ông Hoàng, sau này khi thu nhập của người dân Việt Nam tăng lên, giới trung lưu và giàu có có nhu cầu, Bảo hiểm Agribank và các đối tác sẽ nâng cấp và gia tăng mức bảo vệ cao hơn để phù hợp với thực tế.

Bảo hiểm Agribank cũng triển khai chương trình "Giao dịch an toàn - Bảo an tài khoản" tri ân khách hàng với nhiều giải thưởng hấp dẫn.

Nhân sự kiện ra mắt sản phẩm "Bảo an Tài khoản" và kỷ niệm 35 năm thành lập Agribank, Bảo hiểm Agribank cũng triển khai chương trình "Giao dịch an toàn - Bảo an tài khoản" tri ân khách hàng với nhiều giải thưởng hấp dẫn.

Cụ thể, từ nay đến hết ngày 30/06/2023, khách hàng của Bảo hiểm Agribank sẽ có cơ hội trúng những phần quà giá trị khi lựa chọn tham gia bảo hiểm Bảo an Tài khoản với tổng giá trị giải thưởng lên tới 88 triệu đồng.

Trong đó, 1 giải đặc biệt là sổ tiết kiệm trị giá 35 triệu đồng; 5 giải nhất là sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng; 13 giải nhì với phần quà là sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng và 200 giải ba, trị giá 1 triệu đồng (bằng tiền mặt).