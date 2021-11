Bảo an tín dụng – lá chắn kinh tế vững vàng cho người dân và ngân hàng

Trong xã hội hiện đại, việc tham gia bảo hiểm là một xu thế tất yếu để bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của mỗi tổ chức, cá nhân trước những rủi ro trong cuộc sống và hoạt động sản xuất kinh doanh. Những năm gần đây, nhận thức của người dân về việc tham gia bảo hiểm đã thay đổi mạnh mẽ theo hướng tích cực khi người dân hiểu được lợi ích mà bảo hiểm mang lại. Tuy nhiên, tại khu vực nông nghiệp nông thôn, do đặc thù nền kinh tế và dân trí nên người dân vẫn rất khó tiếp cận với các sản phẩm bảo hiểm vi mô để bảo vệ cho lực lượng và công cụ sản xuất.



Bảo hiểm Agribank là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ - Đơn vị thành viên trong hệ thống Agribank, tiên phong trong việc đưa các sản phẩm bảo hiểm vi mô đến với khu vực tam nông dưới hình thức bảo hiểm thương mại. Đặc biệt, sản phẩm "Bảo an tín dụng" được thiết kế chuyên biệt dành cho người dân vay vốn. Trường hợp Người vay vốn được bảo hiểm không may gặp rủi ro ảnh hưởng đến sức khoẻ và khả năng hoàn trả vốn vay, Bảo hiểm Agribank sẽ thay mặt Người vay trả cho Ngân hàng số tiền tương ứng Dư nợ khoản vay (bao gồm cả lãi vay), phần chênh lệch giữa số tiền chi trả và Dư nợ khoản vay (nếu có) sẽ được trả cho người được bảo hiểm.Trong khi đó, người vay không tham gia bảo hiểmthường đối mặt với rất nhiều khó khăn khi gặp rủi ro: vừa phải trang trải các chi phí chữa trị và vừa phải trả nợ Ngân hàng, kể cả trường hợp có tài sản đảm bảo thì thủ tục thanh lý tài sản để trả nợ Ngân hàng cũng rất phức tạp.

Bảo an tín dụng mang đến rất nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, tổ chức tín dụng và xã hội. Sản phẩm bảo hiểm bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người vay vốn, đồng thời nâng cao hệ số tín nhiệm đối với tổ chức tín dụng. Người vay vốn có được sự bảo đảm tài chính từ gói bảo hiểm tham gia, các đơn vị cho vay vốn sẽ hoàn toàn yên tâm và đẩy mạnh việc cấp vốn. Đồng thời, về phía tổ chức tín dụng, bảo hiểm bảo vệ nguồn vốn và hỗ trợ việc duy trì tệp khách hàng của đơn vị, góp phần phát triển hoạt động kinh doanh tài chính của tổ chức. Về phía xã hội, Bảo hiểm Agribank đã góp phần ổn định, phát triển kinh tế xã hội, tạo thêm công ăn việc làm. Nhờ tham gia bảo hiểm bảo an tín dụng, người dân không gặp gánh nặng nợ nần khi rủi ro xảy ra, hạn chế các vấn đề tiêu cực và mâu thuẫn trong cuộc sống.

Mô hình liên kết, bán chéo sản phẩm giữa Agribank và Bảo hiểm Agribank đã tạo ra dịch vụ tài chính một cửa,người vay vốn được phục vụ trọn gói bởi hệ thống đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp về lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bảo hiểm là các nhân viên của Agribank. Khi đó, thông tin cung cấp đầy đủ, uy tín và phù hợp, khách hàng hoàn toàn yên tâm về dịch vụ cung cấp.Kênh phân phối sản phẩm liên kết Ngân hàng – Bảo hiểm (Bancassuarance) giữa Agribank và Bảo hiểm Agribank hiện đã có mặt tại mọi miền tổ quốc với 171 tổng đại lý và gần 30.000 đại lý viên.

Hoạt động chính tại khu vực nông nghiệp - nông thôn, Bảo hiểm Agribank chú trọng đưa ra những quyền lợi ưu việt để gia tăng sức mạnh bảo hiểm của sản phẩm bảo an tín dụng. Bảo an tín dụng là sản phẩm bảo hiểm tự nguyện được xây dựng theo đặc thù của khu vực tam nông nên mức phí của sản phẩm thấp hơn khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, phù hợp với thu nhập của Người vay vốn. Năm 2021, sản phẩm Bảo hiểm bảo an tín dụng được cải tiến với việc mở rộng quyền lợi bảo hiểm, hạn chế tối đa điều khoản loại trừ - giảm trừ bảo hiểm, đối tượng bảo hiểm ở nhiều độ tuổi và phí bảo hiểm có nhiều ưu đãi. Do đó, việc người dân tham gia bảo hiểm sẽ đem lại nhiều lợi ích hơn, bảo trợ hoạt động vay vốn và sản xuất kinh doanh khu vực nông thôn, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Trong gần 15 năm hoạt động, Bảo hiểm Agribank vinh dự được bảo vệ hàng triệu khách hàng là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ gia đình ở khu vực nông nghiệp, nông thôn. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 làm đảo lộn cuộc sống của toàn xã hội và nền kinh tế, ảnh hưởng đến việc triển khai bảo hiểm nói chung và bảo hiểm nông nghiệp nói riêng. Bằng sự nỗ lực và phối hợp chặt chẽ với các đại lý viên Agribank trong việc tư vấn, giải thích và nêu bật quyền lợi bảo hiểm, Bảo hiểm Agribank đã đạt được kết quả khả quan trong việc cung ứng bảo hiểm bảo an tín dụng.

Công tác chi trả bồi thường luôn được Bảo hiểm Agribank chú trọng quan tâm. Khi nhận được thông tin về rủi ro,cán bộ Công ty luôn nhanh chóng thăm hỏi, động viên, chia sẻ cùng với gia đình và tiến hành các thủ tục cần thiết với mong muốn hướng đến lợi ích cao nhất của khách hàng. Thông qua hoạt động bồi thường, Bảo hiểm Agribank đã chi trả hơn 190 nghìn vụ với tổng số tiền hơn 4.000 tỷ đồng. Ngoài các vấn đề về bệnh tật và tai nạn thông thường, Bảo hiểm Bảo an tín dụng bảo vệ cả rủi ro do dịch bệnh và đến nay Bảo hiểm Agribank đã hỗ trợ được 46 khách hàng trên toàn quốc với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng. Đây chính là những ý nghĩa cộng đồng mà Bảo hiểm Agribank hướng tới, bảo vệ và hỗ trợ khách hàng trước những rủi ro, bất trắc trong cuộc sống, yên tâm tái sản xuất – kinh doanh.

Trên hình trình hoạt động phát triển, Bảo hiểm Agribank mong muốn luôn được bảo vệ sự an toàn của khách hàng, đặc biệt tại khu vực nông thôn và lĩnh vực nông nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.