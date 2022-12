Báo cáo của Công an Cà Mau về thông tin "nam thanh niên tử vong do CSGT rượt đuổi" Báo cáo của Công an Cà Mau về thông tin "nam thanh niên tử vong do CSGT rượt đuổi"

Công an tỉnh Cà Mau đã có báo cáo chính thức về thông tin một nam thanh niên tử vong do cảnh sát giao thông (CSGT) rượt đuổi lan truyền trên mạng xã hội vào tối hôm qua (13/12).

Ngày 14/12, Công an tỉnh Cà Mau đã có báo cáo chính thức về thông tin một thanh niên bị tai nạn giao thông tử vong do CSGT rượt đuổi lan truyền trên mạng xã hội vào tối 13/12.

Theo báo cáo, khoảng 22h hôm qua, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Cà Mau làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1. Khi qua địa phận ấp 1, xã Tắc Vân, TP.Cà Mau, cảnh sát phát hiện N.M.L (18 tuổi) điều khiển xe máy chở N.L.H (23 tuổi, cùng ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) lưu thông theo hướng Cà Mau - Bạc Liêu có biểu hiện nghi vấn, nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Ảnh minh họa. Do L không chấp hành lệnh dừng phương tiện nên tổ tuần tra phân công 4 cán bộ đi trên 2 xe bám theo phương tiện. Trên đường bỏ chạy, L lạng lách, đánh võng, chạy lấn sang phần đường bên trái gây nguy hiểm cho người và phương tiện khác tham gia giao thông. Nhiều lần lực lượng làm nhiệm vụ ra hiệu dừng phương tiện nhưng thanh niên quê Bạc Liêu vẫn không chấp hành, còn có hành vi khiêu khích. Khi đến đoạn đường thuộc ấp Xóm Mới, xã Tân Thạnh, thị trấn giá Giá Rai, lực lượng làm nhiệm vụ báo cáo tổ trưởng tổ tuần tra kiểm soát để quay đầu xe về và được đồng ý. Tuy nhiên, đoạn đường này có dải phân cách cứng, tiếp theo là vạch kẻ đường nét liền (không quay đầu xe lại được) nên phải chạy thêm một đoạn. Khi xe của CSGT qua địa phận tỉnh Bạc Liêu khoảng 500m thì L lấn sang phần đường bên trái, va chạm với xe tải lưu thông chiều ngược lại, tử vong tại hiện trường; còn H bị thương. Lúc này, tổ tuần tra kiểm tra đã đưa nạn nhân đến Trạm y tế xã Tắc Vân cấp cứu cũng như tham gia bảo vệ hiện trường và thông báo cho Công an xã Tân Thạnh để giải quyết vụ việc. Theo một lãnh đạo Phòng CSGT, 4 cán bộ tham gia đeo bám theo xe của nạn nhân đang làm báo cáo giải trình vụ việc. Cà Mau: Nam sinh lớp 11 bị chém nhiều nhát gần cổng trường 13/12/2022 20:07

