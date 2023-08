Báo chí Mỹ: Tổng thống Biden thăm Việt Nam, quan hệ song phương tích cực

AP dẫn thông báo của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ tới Việt Nam vào tháng tới để gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh đạo Việt Nam khác.

Theo AP, ông Biden đã đặt ưu tiên vào việc cải thiện và mở rộng các mối quan hệ ở Đông Nam Á trong suốt thời gian ông nắm quyền. Trong nhiều năm Mỹ đã tìm cách tăng cường quan hệ với Việt Nam.

Ông Biden mong muốn thúc đẩy quan hệ mọi mặt với Việt Nam. Ảnh: AP.

“Quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Việt Nam mới được khôi phục vào năm 1995. Kể từ đó, thương mại song phương đã phát triển, đạt mức cao 138 tỷ USD trong thương mại hàng hóa vào năm ngoái” - AP viết.

“Việt Nam đã trở thành trung tâm sản xuất hàng xuất khẩu lớn của các nhà sản xuất toàn cầu như LG và Samsung Electronics của Hàn Quốc, nhà cung cấp cho Apple, Inc. và các nhà sản xuất ô tô như Honda và Toyota. Ngôi sao Việt Nam đã nổi lên khi các nhà sản xuất tìm cách chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc do căng thẳng địa chính trị và sự thúc đẩy trong nhiều ngành nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng đang bị căng thẳng do đại dịch coronavirus”.

CNN dẫn lời thư ký báo chí Nhà Trắng John Kirby thông báo chuyến thăm và cho biết: “Các nhà lãnh đạo sẽ khám phá các cơ hội để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam tập trung vào công nghệ và đổi mới, mở rộng quan hệ nhân dân thông qua trao đổi giáo dục và các chương trình phát triển lực lượng lao động, chống biến đổi khí hậu và tăng cường hòa bình, thịnh vượng và ổn định trong khu vực".

CNN nhận xét, Tổng thống đang nỗ lực củng cố các liên minh và mối quan hệ của Mỹ trong khu vực. Là một phần của những nỗ lực này, năm ngoái Mỹ đã đưa ra Khung kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF) với Australia, Brunei, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, New Zealand, Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Singapore.

“Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt với Việt Nam và mối quan hệ đó đang được cải thiện trên nhiều lĩnh vực – trong lĩnh vực an ninh, chắc chắn là về mặt ngoại giao và thậm chí cả kinh tế, và vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội để cải thiện mối quan hệ đó và đó là một quan hệ quan trọng ở một khu vực rất quan trọng trên thế giới”, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nói với các phóng viên vào đầu tháng 8.

Đưa tin về chuyến thăm, hãng tin UPI của Mỹ cho biết, chuyến đi của Biden diễn ra 4 tháng sau khi Ngoại trưởng Antony Blinken gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các quan chức hàng đầu khác của Việt Nam tại Hà Nội, kêu gọi một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, cởi mở, kết nối, thịnh vượng, an toàn và có sức chống chịu, một khu vực hòa bình và an toàn, bắt nguồn từ sự tôn trọng trật tự quốc tế dựa trên luật lệ”.

Cuộc gặp của Blinken trùng với dịp kỷ niệm 10 năm Quan hệ Đối tác Toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam do Tổng thống lúc bấy giờ là Barack Obama phát động vào năm 2013.

UPI cho biết, hợp tác an ninh của Mỹ với Hà Nội hiện bao gồm hỗ trợ cho Cảnh sát biển Việt Nam và chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, bao gồm buôn người, buôn bán ma túy, tiền chất hóa học và động vật hoang dã.

Bloomberg dẫn lại thông tin của tờ Politico đưa trước đó rằng Tổng thống Biden có thể ký các thỏa thuận nhằm giúp Việt Nam phát triển lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Quan hệ kinh tế giữa hai nước cũng ngày càng sâu sắc. Thương mại hàng hóa Việt - Mỹ đã vượt 138 tỷ USD vào năm ngoái, điều mà Nhà Trắng gọi là “một sự mở rộng đáng chú ý từ việc gần như không có liên kết kinh tế nào khi các mối quan hệ được thiết lập cách đây 28 năm”.

Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của hàng hóa Việt Nam, trong đó có dệt may, da giày và điện tử.

Trong khi đó theo Bloomberg, trước chuyến thăm của ông Biden đã có các quan chức cao cấp khác của chính quyền Mỹ thăm Việt Nam, trong đó có Phó Tổng thống Kamala Harris, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen.

Mỹ bình thường hóa quan hệ thương mại với Việt Nam năm 2007 - Bloomberg cho biết. "Việt Nam rất quan trọng với Mỹ khi nước này tìm cách giảm phụ thuộc vào các quốc gia khác - những quốc gia đang áp đảo trong việc cung ứng các công nghệ quan trọng".