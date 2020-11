Báo Điện tử Dân Việt: Một thập kỷ tự hào

Hôm nay (26/11), tại Hà Nội, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo Điện tử Dân Việt tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm Báo Điện tử Dân Việt (8/6/2010 – 8/6/2020) và chính thức ra mắt Chuyên trang Dân Việt Media.



Báo Điện tử Dân Việt ngay từ khi hình thành đã lựa chọn cho mình một tôn chỉ, một sứ mệnh và đã nỗ lực theo đuổi trong suốt 10 năm qua, đó là "Sát cánh cùng nông dân Việt". Tôn chỉ và sứ mệnh ấy đã được Dân Việt thể hiện rõ nét qua những nội dung hấp dẫn, mang bản sắc riêng về nông nghiệp - nông dân - nông thôn, là bảo chứng cho thương hiệu của Dân Việt cũng như uy tín của chính tờ báo NTNN 35 năm qua.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt 87 đại biểu Nông dân Việt Nam xuất sắc tham dự Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam - hoạt động do Báo Điện tử Dân Việt/Báo NTNN tổ chức thực hiện, tháng 10/2017.

Tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập, tập thể Báo Điện tử Dân Việt và nhiều cá nhân của báo vinh dự được trao tặng bằng khen của T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, Bộ NNPTNT, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ GTVT, Bộ TNMT..., ghi nhận những đóng góp của báo trong hành trình 10 năm qua.

Bên cạnh đó, trong 10 năm qua, Báo Điện tử Dân Việt cũng thực hiện tốt công tác tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong mọi mặt đời sống tới bạn đọc. Chất lượng của các tác phẩm báo chí trên Báo Điện tử Dân Việt đang được dần nâng cao qua từng tháng, từng năm, sự biến đổi rõ rệt từ lượng sang chất đã minh chứng cho nỗ lực không mệt mỏi của những người làm báo Dân Việt trong nhiều năm qua.

Sau 10 năm phát triển, Báo Điện tử Dân Việt đã đón hàng tỷ lượt truy cập của bạn đọc (trung bình mỗi năm có từ 250 - 300 triệu lượt truy cập và con số này luôn tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước). Bạn đọc của Dân Việt tới từ hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trong chặng đường 10 năm phát triển của Dân Việt, đội ngũ phóng viên của Báo đã giành được hàng chục giải thưởng báo chí quốc gia và giải thưởng của các bộ, ngành, địa phương. Trong đó có Giải B Giải Báo chí quốc gia năm 2015 cho loạt bài "Cử nhân giấu bằng, xin làm... công nhân"; Giải B Giải Báo chí quốc gia năm 2016 cho loạt bài "Tàu 67 mắc cạn"... Riêng trong năm 2020 này, đến thời điểm này các phóng viên, biên tập của Dân Việt đã được trao Giải A và Giải C Giải báo chí do Thành ủy, UBND TP.Hà Nội tổ chức về xây dựng Đảng và Phát triển văn hóa; Giải B (không có Giải A) Giải báo chí về phòng chống thiên tai lần thứ nhất do Bộ TNTM tổ chức; Giải C Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc…

Tập thể những người làm Báo Điện tử Dân Việt.

Tháng 5/2020, nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Báo NTNN xuất bản số đầu, Báo Điện tử Dân Việt đã thay giao diện mới với phong cách hiện đại, bắt mắt, thân thiện hơn và phù hợp hơn với xu thế đọc báo điện tử của bạn đọc.

Ngoài công tác chuyên môn, tổ chức các sự kiện cũng là một mảng hoạt động rất quan trọng của báo. Trung bình mỗi năm báo tổ chức trên dưới 20 sự kiện. Trong đó, Báo Điện tử Dân Việt/NTNN đã trực tiếp tổ chức, thực hiện nhiều chương trình lớn, ý nghĩa, có tiếng vang như chuỗi Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam, Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân, Diễn đàn Nông dân quốc gia, Đưa nông dân đi tìm hiểu, học tập ở nước ngoài...

Những sự kiện, chuỗi chương trình này được tổ chức thành công trong những năm qua đã ngày càng khẳng định uy tín của Hội Nông dân Việt Nam và vị thế của người nông dân, cũng như vai trò tổ chức của Báo Điện tử Dân Việt/NTNN.

"Sát cánh cùng nông dân Việt", Báo Điện tử Dân Việt cũng xác định và chú trọng vun đắp, tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho những mảnh đời khó khăn, những vùng đất còn nhiều thiếu thốn... thông qua các hoạt động từ thiện - xã hội. Trong 10 năm qua, Dân Việt/NTNN đã xây tặng gần 50 điểm trường, nhà công vụ, vườn rau dinh dưỡng, giếng nhân ái; gần 110 chuyến cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ sinh kế sau bão lũ cho đồng bào ở Tây Bắc và miền Trung; phối hợp các địa phương, doanh nghiệp xây 180 nhà tình nghĩa cho nông dân nghèo... Tổng giá trị tiền và hàng trao tặng, hỗ trợ lên tới hơn 75 tỷ đồng.

Giải bóng đá thường niên Cúp Mùa thu do Báo Điện tử Dân Việt/Báo NTNN tổ chức trong hơn 10 năm qua đã trở thành sân chơi hấp dẫn, được yêu mến của các đội bóng đến từ các cơ quan thông tấn báo chí lớn của Trung ương và Hà Nội, góp phần gắn kết các đơn vị báo chí, tình đồng nghiệp trong làng báo.