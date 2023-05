Theo Trung tâm y tế quận Gò Vấp, "quan hệ tình dục an toàn là hình thức quan hệ tình dục giúp hạn chế khả năng mang thai ngoài ý muốn và không làm lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục (STDs). Ngược lại, quan hệ tình dục không an toàn làm lây nhiễm các bệnh lây qua đường tình dục (STDs) và dẫn đến mang thai ngoài ý muốn".

Đáng chú ý là ngày càng có nhiều bệnh nhân mắc các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục là người trẻ. Theo dược sĩ Hoàng Mạnh Trung (Nhân viên hiệu thuốc An Dương, Tây Hồ, Hà Nội), khách hàng đến mua thuốc chữa bệnh tình dục thường nằm trong nhóm đối tượng học sinh - sinh viên.

Anh Hoàng Mạnh Trung cho biết nhiều người trẻ đến mua thuốc chữa bệnh tình dục. Ảnh: Ngọc Ánh

"Đối tượng khách hàng đến mua thuốc tránh thai hay thuốc liên quan đến những bệnh lây qua đường tình dục phổ biến là các bạn học sinh cấp 3 và sinh viên. Trong đó, căn bệnh thường gặp như viêm nhiễm, nấm, ngứa rát vùng kín… do quan hệ không đúng cách. Nguyên nhân mắc bệnh là do các bạn ấy chưa có đầy đủ kiến thức về quan hệ tình dục an toàn cũng như có lối sống quá thoáng, quá cởi mở. Khi đến mua thuốc, các bạn thường có tâm lý xấu hổ, sợ phán xét và e ngại khi kể về tình trạng bệnh của mình".

Tương tự, dược sĩ Đỗ Thị Thư ở nhà thuốc 24 giờ, Cổ Nhuế, Hà Nội cho biết: "So với hồi trước, số lượng người trẻ đến mua các loại thuốc điều trị các bệnh kể trên tăng lên khoảng 40-50%. Dạo gần đây, bệnh sùi mào gà dễ gặp nhất, nguyên nhân phần lớn là do quan hệ tình dục không an toàn nên dễ bị lây nhiễm".

Nhiều người trẻ đến khám tại bệnh viện phụ sản Hà Nội ngày 16/4/2023. Ảnh: Ngọc Ánh

Nhiều câu chuyện xót xa

Là chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn bệnh tình dục, bác sĩ Trương Hoàng Anh Thư cho biết đã lắng nghe rất nhiều tâm sự "thầm kín" của các bạn trẻ. Trong số đó, không ít sự việc khiến chị đau lòng, day dứt.

Bác sĩ Anh Thư đưa ra một số lời khuyên để người trẻ có lối sống an toàn, lành mạnh. Ảnh: NVCC

Bác sĩ Anh Thư nhớ lại: "Có lần tôi gặp một bạn gái mắc nhiều bệnh tình dục một lúc như nấm âm đạo, sùi mào gà, kèm theo đó là mang thai ngoài ý muốn. Nguyên nhân là vì bạn ấy quan hệ không an toàn, làm tình một đêm với người lạ. Khi biết mình bị bệnh, bạn ấy đã khóc rất nhiều và không dám trở về nhà".

Một trường hợp bệnh nhân khác cũng khiến bác sĩ Anh Thư không quên: "Tôi từng gặp trường hợp bạn trẻ quan hệ tình dục khi sử dụng chất kích thích và quan hệ với sáu người trong một đêm. Ngoài ra còn rất nhiều trường hợp bệnh nhân mắc bệnh nặng, phải chữa trị nhiều năm hoặc thậm chí là cả đời. Nhiều người trong số đó không thể quan hệ tình dục và sinh con được nữa.

Trước tình trạng như hiện này, bác sĩ Anh Thư cũng đã đưa ra một số lời khuyên dành cho các bạn trẻ. Đầu tiên, đừng kiềm chế ham muốn của mình nhưng phải có biện pháp phòng ngừa an toàn như sử dụng bao cao su và thuốc tránh thai. Tình dục vốn dĩ là một điều rất thiêng liêng, giúp hai người gắn kết mạnh mẽ hơn, cũng như khiến tình yêu thêm hạnh phúc.

Thứ hai, hãy có một đối phương chất lượng. Nếu người kia không tôn trọng cơ thể của bạn, không muốn dùng các biện pháp phòng ngừa, chỉ muốn thực hiện ham muốn của mình thì hãy tránh xa người đó. Ở chiều ngược lại, chính các bạn cũng phải tôn trọng đối phương, không thúc ép họ quan hệ khi chưa sẵn sàng.

Thứ ba, kiểm tra sức khỏe sinh sản và xét nghiệm các bệnh tình dục theo định kỳ sáu tháng một lần. Hãy tự bảo vệ bản thân, giữ cho mình khỏe mạnh và sạch sẽ.

Thứ tư, sử dụng chất kích thích một cách có chừng mực. Không nên để bản thân vào trạng thái không tỉnh táo, mất kiểm soát để rồi dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Quan hệ tình dục lành mạnh sẽ giúp các cặp đôi thêm gắn kết, giúp chúng ta tận hưởng cuộc sống và nâng cao sức khỏe. Quan hệ tình dục luôn được khuyến khích, với điều kiện đó là quan hệ an toàn, lành mạnh.