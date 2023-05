Lịch chiếu và khung giờ phát sóng phim Bác sĩ Cha

Bác sĩ Cha (Doctor Cha) lên sóng từ ngày 15/4 với rating mở màn là 4,9%. Tuy nhiên, chỉ trong khoảng thời gian 2 tuần phát sóng, rating của phim Bác sĩ Cha đã nhanh chóng vươn lên 13,2% trên toàn quốc. Đây là chỉ số khá cao với một bộ phim ra mắt trên kênh truyền hình cáp. Ngoài vai diễn Uhm Jung Hwa (vai Cha Jeong Suk), bộ phim Bác sĩ Cha có sự góp mặt của dàn sao đình đám trong làng giải trí Hàn Quốc như: Kim Byung Cheol, Myung Se Bin, Kim Mi Kyung...

Phim Bác sĩ Cha của Uhm Jung Hwa vừa lên sóng thu hút lượng xem "khủng". (Ảnh: FB JTBC Drama)

Nội dung phim Bác sĩ Cha xoay quanh nhân vật Cha Jeong Suk (Uhm Jung Hwa) là một bà nội trợ suốt ngày chỉ quanh quẩn chuyện bếp núc, chăm sóc cho chồng và mẹ chồng khó tính. Cô có con trai Seo Jung Min (Song Ji Ho) - bác sĩ nội trú và con gái Seo Jung Min (Song Ji Ho) với ước mơ theo đuổi ngành mỹ thuật.

Chồng của Jeong Suk là Giáo sư Seo In Ho (Kim Byung Cheol) tài giỏi, được nhiều người người kính nể. Tuy nhiên, Giáo sư Seo In Ho ở nhà là ông chồng khó chiều, hay bắt bẻ và thường xuyên chê bai vợ mình. Mặt khác, In Ho cố gắng che giấu bí mật ngoại tình với mối tình đầu - Giáo sư Choi Seung Hee (Myung Se Bin).

Giáo sư Seo In Ho ở nhà là ông chồng khó chiều, hay bắt bẻ, chê bai vợ mình. Ông ngoại tình với mối tình đầu là Giáo sư Choi Seung Hee (Myung Se Bin). (Ảnh: FB JTBC Drama)

Biến cố ập đến với Cha Jeong Suk khi cô đột nhiên bị ngất khi đang mua sắm và được đưa đi cấp cứu. Tại đây, cô được phát hiện bị viêm gan cấp tính và cần phải thay gan sớm nếu muốn giữ được tính mạng. Trong gia đình, chỉ có ông xã In Ho là đáp ứng đủ các điều kiện phù hợp để ghép gan cho vợ. Tuy nhiên, vì mẹ chồng phản đối nên Giáo sư Seo In Ho không thể hiến gan cho vợ.

May mắn với Cha Jeong Suk khi cô được phẫu thuật ghép gan của một bệnh nhân chết não. Được "tái sinh" sau ca phẫu thuật do bác sĩ Roy Kim (Min Woo Hyuk) thực hiện, Jeong Suk muốn được viết tiếp giấc mơ trở thành bác sĩ mình từng bỏ dở cách đây 20 năm.

Ở tuổi U50, Jeong Suk được nhận vào bệnh viện làm việc cùng với chồng, con trai và mối tình đầu của chồng - Giáo sư Choi Seung Hee. Tuy nhiên, cả 3 thành viên gia đình nhà Cha Jeong Suk phải giả vờ như không quen biết để cùng làm việc tại bệnh viện. Ngược lại, bác sĩ Cha dần trở nên thân thiết với bác sĩ Roy Kim. Anh cũng là người dành nhiều sự quan tâm cho cô khi biết được chuyện Giáo sư Seo In Ho ngoại tình.

Bác sĩ Roy Kim (Min Woo Hyuk) điển trai luôn quan tâm đến bác sĩ Cha. (Ảnh: FB JTBC Drama)

Lịch chiếu và khung giờ phát sóng phim Bác sĩ Cha được phát sóng trên JTBC, Netflix vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần vào lúc 22h30 (theo giờ Hàn Quốc).

Được biết, Cha Jung Sook là vai nữ chính phim truyền hình đầu tiên của nữ diễn viên Uhm Jung Hwa trong vòng hơn 5 năm trở lại đây. Năm ngoái, cô đảm nhận vai phụ Ko Mi Ran trong phim Nơi đảo xanh (Our Blues). Nữ diễn viên sinh năm 1969 từng ghi dấu ấn với khán giả khi tham gia các phim như: Truy đuổi; Kết hôn là điều điên rồ; Công chúa Aurora; Nữ hoàng khiêu vũ; Phù thủy tình yêu…

Nữ diễn viên Uhm Jung Hwa đóng vai bà nội trợ quyết định làm lại cuộc đời trong phim Bác sĩ Cha. (Ảnh: FB JTBC Drama)

Trong phim Bác sĩ Cha, Uhm Jung Hwa nhận nhiều phản hồi tích cực của khán giả khi hóa thân thành nhân vật Cha Jung Sook - người phụ nữ quyết tâm được sống hết mình với mục tiêu trở thành bác sĩ dù đã ở tuổi U50. Chia sẻ với truyền thông, nữ diễn viên Uhm Jung Hwa cho biết cô cũng rất cảm động và đồng cảm với câu chuyện của Cha Jung Sook trong phim.

