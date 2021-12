Bảo hiểm Agribank – Uy tín đồng hành cùng sự sẻ chia với cộng đồng

Bảo hiểm Agribank luôn nỗ lực cung cấp các sản phẩm bảo hiểm uy tín và chất lượng, bảo vệ cuộc sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng. Vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế, năm 2021 Bảo hiểm Agribank đã đạt được những kết quả kinh doanh bảo hiểm thành công, góp phần bảo vệ rủi ro và dòng vốn tín dụng, tăng trưởng kinh doanh ổn định.

Với những kết quả đạt được trong suốt gần 15 năm phấn đấu, năm 2021 Bảo hiểm Agribank đã nhận được đánh giá tốt đẹp từ cơ quan chính phủ và các hiệp hội. Bảo hiểm Agribank được vinh danh ở Top 10 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam, Top 10 Doanh nghiệp Bảo hiểm phi nhân thọ uy tín năm 2021. Bộ Tài chính xếp hạng Bảo hiểm Agribank trong danh sách các doanh nghiệp bảo hiểm có uy tín về lĩnh vực hàng hải năm 2021. Đây là sự công nhận quý báu cho hành trình 15 năm phát triển sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ của Bảo hiểm Agribank.



Năm 2021 là một năm vô cùng khó khăn đối với nền kinh tế và đất nước ta. Dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, hoành hành khắp cả nước, đặc biệt là các thành phố lớn gây nhiều khó khăn cho cuộc sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân. Chia sẻ khó khăn chung với cộng đồng và Chính phủ, Bảo hiểm Agribank đã ủng hộ hơn 3 tỉ đồng cùng hiện vật, lương thực thực phẩm đến các điểm nóng, đơn vị tuyến đầu phòng chống dịch.

Đặc biệt, Bảo hiểm Agribank đã kêu gọi sự đóng góp của cán bộ nhân viên hệ thống Agribank và đối tác để triển khai 3 cây ATM gạo thông minh, phát miễn phí tại các khu vực khó khăn ở Thành phố Hồ Chí Minh với gần 100 tấn gạo. Bên cạnh đó, Bảo hiểm Agribank chú trọng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại khu vực nông thôn, giúp đỡ bà con nông dân chống trọi với những khó khăn của thiên tai, thời tiết hoặc điều kiện vật chất. Bảo hiểm Agribank tham gia xây cầu vượt lũ tại Nghệ An, ủng hộ 500 bồn chứa nước chống ngập mặn tại Bến Tre, xây nhà tình nghĩa, hiến máu nhân đạo, trồng cây xanh,… Tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn chính là nét văn hóa đặc trưng của Bảo hiểm Agribank – Doanh nghiệp vì cộng đồng.

Với mong muốn bảo vệ khách hàng trước những rủi ro trong cuộc sống để ổn định phát triển kinh tế trong cơn đại dịch cũng như tạo dựng những giá trị riêng của thương hiệu Bảo hiểm Agirbank, trong năm 2021 Bảo hiểm Agirbank đã triển khai 04 chương trình khuyến mại với tổng giá trị giải thưởng lên tới gần 3 tỷ đồng: Chương trình khuyến mại "Sinh nhật rộn ràng - Ngàn lời tri ân" chào mừng 33 năm ngày thành lập Agribank; Chương trình khuyến mại "Bảo hiểm an toàn - Ngập tràn quà tặng" kỷ niệm 18 năm thành lập Trung tâm Thẻ Agribank; Chương trình khuyến mại "Quà tặng tưng bừng - Đón mừng sinh nhật" kỷ niệm 14 năm sinh nhật Bảo hiểm Agribank; và Chương trình khuyến mại "Bảo hiểm trâu bò - chẳng lo mất vốn" tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Các quý khách hàng may mắn trên khắp cả nước, từ miền núi cao đến vùng ven biển đã nhận được nhiều giải thưởng có ý nghĩa, ngoài giá trị về vật chất còn đem đến giá trị tinh thần to lớn. Khách hàng tham gia bảo hiểm để phòng chống rủi ro, có nguồn tài chính đảm bảo và may mắn khi có giải thưởng lớn. Đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế khó khăn do dịch bệnh, khách hàng trúng giải đã bày tỏ sự xúc động và niềm sung sướng khi có sự động viên, khích lệ to lớn này, giúp họ vơi đi khó khăn, có niềm hi vọng vào cuộc sống tốt đẹp hơn. Bảo hiểm Agribank luôn trân trọng tình cảm của quý khách hàng và rất vui mừng khi được trao những phần quà ấm áp tình cảm, sẻ chia với cộng đồng.

Năm 2022, dự kiến sẽ còn gặp nhiều khó khăn, toàn thể CBNV Bảo hiểm Agribank luôn cố gắng phấn đấu để nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ khách hàng chu đáo hơn nữa và nỗ lực truyền tải rõ ràng – dễ hiểu – gần gũi – đơn giản về vai trò quan trọng của bảo hiểm đối với nền kinh tế, đặc biệt tại khu vực nông nghiệp – nông thôn. Sắp tới, Bảo hiểm Agribank dự kiến ra mắt kênh bán bảo hiểm trực tuyến để đáp ứng nhu cầu thị trường, đa dạng kênh phân phối và phương thức phục vụ khách hàng. Bảo hiểm Agribank không ngừng phát triển, giữ uy tín để vươn tới thành công.

Bảo hiểm Agribank trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng và đối tác trên khắp mọi miền Tổ quốc đã tin tưởng và ủng hộ công ty trong suốt thời gian qua. Nhân dịp đầu xuân năm mới, Bảo hiểm Agribank xin gửi lời chúc sức khỏe dồi dào, anh khang thịnh vượng và luôn bình an đến khắp mọi nhà.