Bất an vì gói bảo hiểm Vững tâm an plus của PTI: Liên tục thay đổi thủ tục có làm khó người mua bảo hiểm?

Rất nhiều khách hàng và cộng tác viên bán hàng không hiểu vì sao Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện - PTI liên tiếp ra các văn bản được khách hàng cho là "làm khó" người mua với nội dung chưa đúng với hợp đồng đã ký trước đó.

"Người mua nhiều vì quyền lợi quá nhiều" Như Báo điện tử Dân Việt đã phản ánh, nhiều khách hàng cũng như cộng tác viên bán hàng mua gói bảo hiểm Vững tâm an plus của PTI thắc mắc đến đại lý, lãnh đạo khu vực chỉ nhận được câu trả lời vòng vo và chưa biết khi nào nhận được bồi thường. Thậm chí, người mua bảo hiểm muốn được biết tiến độ giải quyết hồ sơ cho khách hàng nhưng cả người đại diện lẫn nhân viên trực tổng đài không ai trả lời được. Khách hàng và cộng tác viên gọi điện đến số tổng đài của Công ty Bảo hiểm Bưu điện - PTI nhưng chỉ nhận được lời xin lỗi và không biết khi nào mình mới nhận được bồi thường. Ảnh cắt từ clip: Hoàng Chiên Nhiều người tham gia bảo hiểm ở tỉnh Lào Cai đã gọi điện cho tổng đài của Công ty PTI để tìm câu trả lời cho chính bản thân mình và khách hàng. Vậy nhưng chỉ nhận được câu trả lời là "do quá tải hồ sơ muốn giải quyết quyền lợi, nên chi trả chậm".

Trao đổi với phóng viên bà Đ.T.T.H ở thành phố Lào Cai - một trong những cộng tác viên bán bảo hiểm Vững tâm an plus của PTI cho biết: "Tôi là cộng tác viên nhưng bán chỉ vài chục bộ hợp đồng. Còn những cộng tác viên của tôi họ bán được rất nhiều, trung bình mỗi người từ vài chục đến vài trăm hợp đồng. Hầu hết đến thời điểm này chưa nhận được bồi thường". "Tôi là người đứng giữa nên không biết làm thế nào? Chỉ mong công ty sớm bồi thường cho người dân, chứ nhiều người gọi điện đòi tôi suốt ngày, rất mệt mỏi" - bà H cho biết thêm. Trong tài liệu mà người mua bảo hiểm cung cấp cho phóng viên cho thấy nhân viên tổng đài chỉ biết: "Em xin lỗi chị, thông tin của chị đã được em chuyển đến Ban bảo hiểm con người rồi, em không thể biết khi nào giải quyết được vì bọn em không có thông tin". Mỗi công tác viên của PTI Tây Bắc đã tư vấn và bán bảo hiểm Vững tâm an cho hàng chục đến hàng trăm người dân nhưng đến nay đã quá hạn bồi thường mà người dân chưa nhận được tiền. Ảnh: Hoàng Chiên Liên tiếp ban hành văn bản... "làm khó" khách hàng Được biết, theo yêu cầu ban đầu, hồ sơ bồi thường của người đóng bảo hiểm cần bản chụp các chứng từ như Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm (theo mẫu của PTI); CMND/ CCCD/ Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh của người đóng bảo hiểm; Biên bản tai nạn; Các chứng từ y tế liên quan đến điều trị thương tật như: Giấy ra viện, báo cáo y tế, kết quả siêu âm, xét nghiêm, chụp chiếu …; Chứng từ thanh toán: hóa đơn, phiếu thu, bảng kê chi tiết… Trường hợp tử vong: Giấy chứng tử, giấy thừa kế hợp pháp; Trường hợp ủy quyền cho người khác: bổ sung giấy ủy quyền hợp pháp. Chia sẻ với phóng viên, bà A. ở huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai nói: "Chỉ chưa đến 3 tuần từ 21/3 đến 8/4 mà công ty có 3 văn bản về thay đổi về yêu cầu giải quyết bồi thường với nội dung ngày càng khó đối với người mua bảo hiểm". Đó là văn bản số 970/PTI-BHCN- ngày 21/3/2022 – Hướng dẫn chứng từ yêu cầu bồi thường Bảo Hiểm Vững tâm an: ngoài những giấy tờ cần thiết như đã nêu trong hợp đồng thì cần thêm giấy yêu cầu trả tiền Bảo hiểm có chữ kí khách hàng. 3 văn bản trong khoảng hai tuần của PTI mà khách hàng đóng bảo hiểm cho rằng phía công ty đang "làm khó" mình. Ảnh: Hoàng Chiên Tiếp đó, PTI đã ban hành văn bản số 1077/PTI-BHCN - ngày 25/03/2022 – Hướng dẫn chứng từ yêu cầu bồi thường Bảo Hiểm Vững Tâm An cần thêm yêu cầu lấy trích sao hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. Ngày 8/4, Công ty ban hành văn bản số 1302/PTI-BHCN Hướng dẫn chứng từ yêu cầu Quỹ hỗ trợ. Theo đó, giấy tờ từ 4 loại lên 6 loại, bổ sung trích sao hồ sơ bệnh án; Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Real-time-PT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính với virus SARS-CoV-2 của cơ sơ y tế tại thời điểm xuất viện… Sau khi Báo Điện tử Dân Việt phản ánh sự việc, ngày 20/4 Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện có công văn gửi khách hàng "mong nhận được sự thấu hiểu và đồng cảm từ Quý khách hàng". Đồng thời, Công ty này đưa ra một bảng chứng từ cần thiết kèm theo để khách hàng chuẩn bị. Theo đó, phần lớn giấy tờ khách hàng cần chuẩn bị là bản gốc. Trước đó, từ giữa tháng 3/2022, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện thông báo dừng triển khai chương trình bảo hiểm Vững Tâm An plus và cam kết "thực hiện đầy đủ trách nhiệm đã được quy định trong hợp đồng bảo hiểm".

"Nhưng bản thân tôi và các khách hàng của mình chưa nhận được văn bản cam kết về sự chậm chi trả hay có được chi trả quyền lợi bảo hiểm hay không" - một khách hàng mua bảo hiểm Vững Tâm an plus nói với Dân Việt Văn bản Dừng triển khai chương trình bảo hiểm Vững tâm an của PTI. Ảnh: Hoàng Chiên Văn bản số 871/PTI-BHCN của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện - PTI về việc Dừng triển khai chương trình bảo hiểm Vững tâm an nêu rõ: Trước tình hình dịch bệnh lây lan trên diện rộng và sự thay đổi trong công tác kiểm soát, quản lý dịch bênh của cơ quan chức năng, PTI thấy chương trình bảo hểm Vững tâm an plus không còn phù hợp. Do vậy PTI đã thông báo bắt đầu dừng triển khai chương trình từ ngày 15/3/2022. Đối với những khách hàng đã tham gia các chương trình bảo hiểm, PTI cam kết sẽ vẫn thực hiện đầy đủ trách nhiệm đã được quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

