Để tự bảo vệ mình khỏi những trận đòn bất ngờ, thầy Đinh Công Lịch - một giáo viên võ thuật tư vấn cho học sinh các tình huống như sau:

Nếu biết rằng mình sẽ bị đánh, các em cần chủ động thông báo trước sự việc nhà trường hoặc người thân để bảo vệ hoặc nói chuyện để ngăn chặn sự việc xảy ra. Hãy luôn đi cùng bạn bè lúc tan học hay khi ra chơi, đừng đi một mình. Lưu ý không ngoan ngoãn đi nói chuyện theo yêu cầu của đối tượng. Nếu nhà họ cùng đường đi, hãy đi đường khác.

Với tình huống buộc phải đối mặt với kẻ bắt nạt và không có sự trợ giúp từ bên ngoài, hãy thể hiện mình là người không dễ bắt nạt, đừng khóc. Trước khi tình hình diễn biến phức tạp, thái độ quyết liệt từ cử chỉ đến cách nói, sẽ làm đối tượng chùn bước.

Trường hợp bị vây, hãy nhớ nguyên lý chạy chỗ (chạy vòng tròn) nếu đối tượng bắt đầu ra tay. Hãy chống trả quyết liệt bằng tất cả sức mạnh bản năng, chớp cơ hội xô ngã đối tượng yếu nhất rồi bỏ chạy đến nơi an toàn. Trong quá trình chống trả, hãy hô hoán thật to, kêu cứu. Ngay khi thoát khỏi đối tượng, hãy gọi điện cho người nhà, thầy cô giáo, báo công an... để chủ động giải quyết sự việc.