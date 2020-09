Bão số 5 tăng cấp, sầm sập tiến miền Trung, dự kiến triệu người phải sơ tán

Tại cuộc họp ứng phó với bão số 5 trong sáng nay 17/9 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 04 giờ ngày 17/9, vị trí tâm bão cách Bình Định 520km; cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc (20km/h) và có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 18/9, bão cách bờ biển các tỉnh Quảng Bình-Quảng Ngãi 160 km, sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 13.



Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường chủ trì cuộc họp bàn giải pháp ứng phó với bão số 5 sáng 17/9.

Trong 24 - 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc (25km/h) tiếp tục có khả năng mạnh thêm, sau đó đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13 và suy yếu dần. Trong 36 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây (25km/h), đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Đánh giá về mức độ rủi ro thiên tai, theo ông Khiêm mức độ rủi ro thiên tai của bão số 5 là cấp độ 3. Riêng vùng biển ven bờ từ Quảng Bình đến Quảng Nam rủi ro thiên tai cấp độ 4.

Cũng theo ông Khiêm, do ảnh hưởng của bão số 5, từ chiều 17/9 đến đêm 18/9, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa phổ biến từ 200-300mm/đợt, có nơi trên 400mm; các tỉnh Nam Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên có mưa phổ biến 50-100mm/đợt. Từ 18-20/9 các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-150mm/đợt.

Trong khi đó, theo báo cáo của Bộ đội biên phòng, tính đến 06h00 ngày 17/9, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 58.345 phương tiện/ 285.384 lao động, hiện các tàu đang di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đồng loạt các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế đã cấm biển từ ngày 16/9; các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi cấm biển vào ngày hôm nay, 17/9.

Về kế hoạch sơ tán dân, các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có kế hoạch sơ tán 295.859 hộ/1.177.486 người với kịch bản bão cấp 10,11.

Đường đi của bão số 5. Ảnh: nchmf.

Ông Trần Quang Hoài cho biết, trước diễn biến phức tạp của bão số 5, sáng nay sẽ đồng loạt gửi tin nhắn cảnh báo ứng phó bão tới người dân vùng ảnh hưởng dự kiến của bão.



Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, nhanh nhất sáng mai bão sẽ vào bờ, tinh thần chung 12 tỉnh, thành phố phải thực hiện theo công điện của Thủ tướng, 5 tỉnh trọng điểm cần đặc biệt chú ý.

"Cần phối hợp các tỉnh thông báo chính thức cho tất cả phương tiện vùng nguy hiểm kịp thời trú tránh bão, thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Tổng kiểm tra đôn đốc ngư dân ở trên vùng nuôi trồng thủy sản ven bờ, lồng bè ven bờ. Đặc biệt nhấn mạnh thông báo cho các cảng vụ, các tỉnh, chủ phương tiện nhắc nhở tàu vãng lai về diễn biến, vùng ảnh hưởng của bão số 5" - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng đề nghị các tỉnh rà soát ra lệnh cấm biển, nhất là 5 tỉnh trọng điểm chậm nhất hôm nay phải cấm biển. Học sinh ở những tỉnh trọng điểm, căn cứ tình hình cụ thể để chỉ đạo giáo dục có phương án cho học sinh nghỉ học.

Vùng miền núi hay xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét, cần lưu ý an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện. Đôn đốc sơ tán dân vùng ven biển phải tổ chức thận trọng, không chủ quan vì bão đổ bộ trùng với triều cường.