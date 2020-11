Bão số 9: 80 người chết và mất liên lạc, thiệt hại 10.000 tỷ đồng

Chiều 1/11, tại tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi làm việc với 4 tỉnh: Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam và TP.Đà Nẵng để nắm tình hình thiệt hại, kết quả khắc phục thiệt hại do bão số 9 vừa qua. Đại diện nhiều bộ, ngành T.Ư cũng đã tham dự.

Thủ tướng phát biểu tại cuộc họp.

Thủ tướng đang nghe báo cáo tình hình sạt lở ở Quảng Nam.

Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Nguyễn Xuân Cường - Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, bão số 9 đã gây hậu quả nặng nề cho người dân miền Trung. Cụ thể, bão số 9 đã làm 80 người thiệt mạng và mất liên lạc, thiệt hại về kinh tế ước tính sơ bộ ban đầu khoảng 10.000 tỷ đồng. Trong đó, nặng nhất là tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi.

Trước mắt, để hỗ trợ, giúp các địa phương khắc phục hậu quả, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 2.500 tấn gạo cho 3 tỉnh: Quảng Nam (1.000 tấn), Quảng Ngãi (1.000 tấn) và Bình Định (500 tấn); hỗ trợ 800 tỷ đồng cho 6 tỉnh: Quảng Nam (250 tỷ đồng), Quảng Ngãi (250 tỷ đồng), Bình Định (150 tỷ đồng), Thừa Thiên - Huế (50 tỷ đồng), Nghệ An (50 tỷ đồng) và Kon Tum (50 tỷ đồng).

Quang cảnh buổi làm việc.

Báo cáo Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc và các bộ, ngành T.Ư, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh (địa phương nằm trong tâm bão số 9) cho biết, nhờ tích cực triển khai và thực hiện tốt phòng chống trước đó, trong cơn bão số 9 vừa qua, Quảng Ngãi không để xảy ra trường hợp người tử vong, còn số người bị thương là 13 trường hợp. Tuy nhiên, thiệt hại về tài sản do bão số 9 gây ra tại Quảng Ngãi là rất lớn. Trong đó, thiệt hại về nhà, với số bị hư hỏng, đổ sập hoàn toàn là 325 căn; tốc mái, hư hỏng là 140.033 căn; 450 trường học và cơ sở giáo dục, 70 cơ sở y tế, 105 nhà văn hóa thôn, xã và 1 di tích lịch sử, 165 trụ sở cơ quan tại các huyện, thị xã, thành phố bị tốc mái, hư hỏng.

Về nông nghiệp, bão số 9 làm hư hỏng 84ha lúa, 793ha rau màu, 499ha cây trồng hàng năm, 2.625ha cây trồng lâu năm, 325ha cây ăn quả, 67.250ha rừng; 718ha đất canh tác bị sa bồi, thủy phá; hơn 22.400 cây xanh đô thị bị ngã đổ; 137 con trâu, bò, 200 con heo và 61.989 con gia cầm (gà, vịt) bị chết… Tổng thiệt hại ban đầu do bão số 9 gây ra cho Quảng Ngãi ước khoảng 4.480 tỷ đồng.

Trước thiệt hại quá lớn, trong khi ngân sách tỉnh Quảng Ngãi hiện nay rất khó khăn do hụt thu, mất cân đối gần 5.000 tỷ đồng (ảnh hưởng của dịch Covid-19), vì vậy để kịp thời hỗ trợ cho tỉnh Quảng Ngãi ổn định đời sống, vượt qua khó khăn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh Quảng Ngãi 1.120 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cơn bão số 9.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tình hình thiệt hại của địa phương tại cuộc họp.

Tại tỉnh Quảng Nam, mặc dù chính quyền địa phương đã kịp thời chỉ đạo, huy động tổng lực ứng phó với bão, lũ, song cơn bão số 9 có cường độ khá mạnh và diễn biến phức tạp, đã gây thiệt hại rất nặng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, có 23 người tử vong, gồm các huyện: Nam Trà My (17 người), Bắc Trà My (1 người), Phước Sơn (5 người); số mất tích: 24 người, gồm các huyện Nam Trà My (15 người); Phước Sơn (8 người); Hiệp Đức (1 người) và tổng số bị thương của Quảng Nam là 81 người. Về nhà ở bị thiệt hại là 27.750 nhà, trong đó thiệt hại hoàn toàn 217 nhà; thiệt hại từ 30%-50% là 1.030 nhà và thiệt hại một phần là 26.380 nhà; 55 điểm trường, 24 bệnh viện, trạm y tế xã và 13 công trình văn hóa bị bị tốc mái, hư hỏng... Ước tổng giá trị thiệt hại sơ bộ của tỉnh Quảng Nam do bão số 9 khoảng 3.845 tỷ đồng.

Để khắc phục thiệt hại do bão số 5, số 9 và mưa lũ gây ra, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành T.Ư trước mắt hỗ trợ 1.000 tỷ đồng; 2.000 tấn gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm, giống cây trồng và vật nuôi. Về lâu dài, Quảng Nam cần T.Ư hỗ trợ 3.000 tỷ đồng.

Chia sẻ trước những thiệt hại về người và tài sản do bão số 9 gây ra cho các tỉnh miền Trung, phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương sự chỉ đạo tích cực của các bộ, ngành T.Ư và các tỉnh, ý thức tự giác của người dân trong thực hiện phòng chống bão số 9.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các cấp ngành, tỉnh tiếp tục tập trung tìm kiếm số người mất tích, chưa tìm thấy; tích cực cứu chữa số người bị thương. Tuyệt đối không để người dân vùng thiệt hại do bão, lũ thiếu nơi ăn ở; khẩn cấp sửa chữa trường học để ổn định học hành cho học sinh; khôi phục hệ thống điện chiếu sáng; đảm bảo cung ứng hàng hoá, giá cả cho người dân bị thiệt hại do bão số 9.

Đối với đề xuất hỗ trợ cho các tỉnh bị thiệt hại, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý cấp 2.500 tấn gạo, còn về tiền sau khi Bộ Tài chính trình, sẽ xem xét cụ thể và đưa ra quyết định sau. Riêng đối với trường hợp có nhà cửa bị hư hại, sập hoàn toàn sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà; số bị tốc mái là 10 triệu đồng/nhà.

Thủ tướng thị sát tại một điểm trường bị hư hại do bão số 9 tại thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn.

Được biết, trước đó, vào sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đến thăm hỏi và chia sẻ, động viên những gia đình thiệt hại trong bão số 9 tại thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa; Trường THCS thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn và xã Tam Quan, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.