Bão số 9: Hàng ngàn người dân ở Quảng Nam đang được di dời khẩn cấp

Theo ghi nhận nhanh của phóng viên Dân Việt, sau khi ăn cơm trưa xong và tranh thủ sắp xếp đồ đạc, hàng ngàn người dân xã biển Tam Thanh đã tập trung về ngay khu vực chợ Tam Thanh để lên xe di tản đến nơi an toàn.

Hàng chục chiếc xe buýt được đưa xuống xã biển Tam Thanh để di tản người dân đến nơi an toàn, tránh bão số 9.

Những dụng cụ, đồ đạc người dân mang theo chỉ là quần, áo, mùng mền và lương thực, thực phẩm, sữa cho trẻ em. Trẻ em, người già được ưu tiên đi trước.

Bên cạnh hàng chục chuyến xe buýt đưa người dân nhanh chân rời Tam Thanh, nhiều gia đình còn thuê cả xe taxi, hay lưu thông bằng xe máy lên khu vực trung tâm TP.Tam Kỳ.

Lực lượng chức năng thông báo cho người dân biết về ảnh hưởng của cơn bão số 9 và yêu cầu người dân di tản sớm.

Người dân xã Tam Thanh chấp hành nghiêm việc di dời dân đến nơi an toàn.

Được con trai đẩy xe lăn đưa đến khu vực chợ Tam Thanh để xe đón đến nơi an toàn tránh bão số 9, ông Hồ Viết Bội (70 tuổi, trú thôn Hòa Hạ, xã Tam Thanh) cho biết nghe lực lượng chức năng xã Tam Thanh thông báo hai hôm nay về cơn bão số 9 có cường độ rất mạnh, hướng đi rất phức tạp, nên người dân ở xã biển này ai cũng lo lắng. May mắn được các cấp ngành chức năng thông báo sẽ có xe đưa đón người dân lên khu vực an toàn, người dân ai cũng phấn khởi, chấp hành nghiêm việc di tản đến nơi an toàn.

Người già và trẻ nhỏ được ưu tiên di tản trước.

Ông Hồ Viết Bội (70 tuổi, trú thôn Hòa Hạ, xã Tam Thanh) được con trai đẩy xe lăn đến nơi có xe đón đi tránh bão số 9.

"Năm nay, tôi đã 70 tuổi, nhưng chưa bao giờ thấy thông báo cơn bão nào như cơn bão số 9 đến cấp 14, 15 và giật cấp 17. Cường độ bão đi rất mạnh và nguy hiểm, nguy cơ nếu không di tản sớm, sẽ rất khó lường được…", ông Bội chia sẻ.

Ông Võ Văn Long (55 tuổi) cho biết tranh thủ lúc sáng, ông đã chằng chống nhà cửa xong. Trưa nay, thấy thông báo xe đã xuống đón người dân, nên ông đóng cửa đi liền.

Người dân nghiêm túc chấp hành việc di tản.

Người già, trẻ em được ưu tiên đón đi trước.

Lãnh đạo xã Tam Thanh cho biết ngoài hơn 5.400 người được di tản, còn có hơn 50 người già, đau ốm, nằm một chỗ. Những người này sẽ được Trung tâm Y tế Tam Kỳ cho xe cứu thương xuống chuyển lên trung tâm để tránh bão và điều trị bệnh.

Ông Bùi Ngọc Ảnh - Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết hiện nay, thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp trong phòng, chống bão số 9.

Các em trẻ, trẻ sơ sinh được đưa đến nơi an toàn tránh bão.

"Những khu dân cư tại các xã ven biển, từ đường Võ Chí Công trở về phía biển, sẽ di dời tập trung về các điểm đã bố trí theo phương án trước đây. Riêng xã Tam Thanh sẽ di dời 100% dân số đến nơi an toàn.

TP.Tam Kỳ sẽ di dời tập trung 1.200 hộ với gần 6.000 nhân khẩu ở xã Tam Thanh về Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam, Trường Đại học Quảng Nam, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Làng Hoa Sen quốc tế; di dời 400 hộ với 1.500 nhân khẩu ở 2 xã Tam Thăng, Tam Phú về Trường Quân sự tỉnh, Trường THPT Duy Tân… Ngoài ra, một số khu dân cư nằm trên đường Võ Chí Công sẽ được sơ tán, xen ghép đến những nhà kiên cố, an toàn…", ông Ảnh thông tin.

Lực lượng chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Thanh giúp dân di tản tránh bão số 9.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết tính đến 10h ngày 27/10, địa phương này đã tổ chức di dời 14.839 hộ/42.950 nhân khẩu đến nơi an toàn. Riêng xã Tam Hải (huyện Núi Thành) và Tam Thanh (TP.Tam Kỳ), gần 8.000 người dân được lực lượng chức năng đưa đi sơ tán khẩn cấp nhằm tránh bão số 9.