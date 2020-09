Bảo vệ trường tiểu học bị tố hiếp dâm bé gái, quay clip

Thông tin trên Pháp luật TP.HCM: Ngày 19/9, bà H.T.M. (trú huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) cho biết đang tố cáo ông B.Đ.T. (67 tuổi, trú huyện Yên Thành) có hành vi hiếp dâm bé gái 12 tuổi.



Thời gian gần đây, người dân xôn xao clip quay cảnh người đàn ông già tự quay cảnh thực hiện hành vi đồi bại với một trẻ em gái. Gia đình bà M. xem đoạn video đó nhận ra nạn nhân đó là cháu của mình (12 tuổi, đang học lớp 7). Hoàn cảnh em H. thuộc diện khó khăn, mẹ của em H. làm mẹ đơn thân rồi gửi nhờ bà M. nuôi con để vào miền Nam làm việc.

Bà M. hỏi thì cháu H. không dám khai báo vì sợ, đòi tự tử. Sau khi được tư vấn và ổn định tâm lý, cháu H. mới dám kể sự việc với bà ngoại và luật sư.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thông tin trên Đất Việt: Theo tố cáo của gia đình bà M. thì cháu gái của bà bị ông T. dụ dỗ cho cháu bánh kẹo để ăn và lợi dụng quan hệ tình dục nhiều lần. Thậm chí ông T. còn quay video clip sau đó bị phát tán trên mạng.



Trao đổi với PV, Phó chủ tịch UBND xã Hồng Thành (Yên Thành) cho biết: "Việc bà M. tố cáo người đàn ông lớn tuổi hiếp dâm cháu H. địa phương đã nắm được, kết luận thế nào phải chờ công an điều tra. Cháu H. được bà M. chăm sóc nuôi dưỡng từ nhỏ do bố mẹ bỏ nhau, hoàn cảnh gia đình nạn nhân cũng rất khó khăn nhưng cháu vẫn được đi học đầy đủ. Người đàn ông bị tố cáo hiếp dâm là bảo vệ trường tiểu học, hiện người này đã bị công an tạm giữ để điều tra sự việc".

Chia sẻ về sự việc xảy ra với cháu gái, bà M. nói: "Thời gian mới đây tôi thấy cháu có biểu hiện lạ, người lờ đờ không nói không rằng, tâm lý hoảng sợ nên tôi có hỏi cháu vì sao nhưng cháu không nói. Đặc biệt mới đây clip cháu quan hệ với người đàn ông được phát tán lên mạng nên tôi mới biết sự việc và mời công an vào cuộc.

Sau khi được mọi người động viên, công an tác động nên H. mới khai ra việc bị ông T. là bảo vệ trường tiểu học ở xã hãm hại. Theo lời khai của cháu, khi đang học lớp 4 cháu đã bị người này sàm sỡ. Trong thời gian cháu nghỉ hè thì bị người đàn ông này hãm hại tại phòng bảo vệ của ông ấy. Thậm chí trong lúc quan hệ, người này còn quay clip sự việc nhưng không may bị phát tán lên mạng nên gia đình tôi mới biết.

Hiện công an đã thu giữ điện thoại của ông này và trong điện thoại cũng có rất nhiều clip quan hệ của ông ta với các nạn nhân khác".

Bà M. cho biết thêm, sau khi gia đình bà làm đơn tố cáo, gia đình ông T. cũng đã đến xin lỗi và xin gia đình bà rút đơn rồi sẽ bồi thường nhưng bà không đồng ý.

"Tôi nói với họ rằng nếu gia đình nhà họ có người bị như thế thì họ có tha thứ được không, còn chuyện bồi thường thì bao nhiêu cũng không đủ để bù đắp sự tổn thương, danh dự cho cháu gái tôi" - bà M. bức xúc nói.

Trao đổi với báo chí, thượng tá Phạm Ngọc Cảnh - Trưởng Công an huyện Yên Thành - cho biết: "Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin và đang tiến hành xử lý".