Bắt đối tượng đi giao 2 khẩu súng Rulo

Chiều 21/4, tin từ Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng gồm Phạm Phước Tấn (22 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) và Đặng Minh Khang (24 tuổi, quê tỉnh Long An) để điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.

2 khẩu súng Rulo. Ảnh Công an Đồng Nai

Theo thông tin, đêm 20/4, Tổ công tác 161 Công an tỉnh Đồng Nai đi tuần tra trên địa bàn phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa. Khi tổ công tác đi đến đoạn tổ 1, khu phố 3, phường Tân Hiệp thì phát hiện xe taxi do tài xế T.T.H. (55 tuổi) điều khiển, chở theo Tấn và Khang.

Qua kiểm tra hành chính, tổ phát hiện trong túi xách của Khang có 2 khẩu súng loại Rulo và một hộp đạn có 81 viên. Tại cơ quan công an, bước đầu Khang khai nhận bản thân đã mua 2 khẩu súng Rulo qua mạng xã hội với giá 10 triệu đồng.

Ngày 20/4, Khang rủ Tấn thuê xe taxi từ TP.Tân An (tỉnh Long An) xuống TP.Biên Hòa để giao súng cho khách thì bị Tổ công tác 161 phát hiện, bắt giữ. Hiện vụ việc đang được công an điều tra xác minh.