Ngày 23/10 Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ nhóm nam, nữ có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại chung cư trên địa bàn.



Theo đó, khoảng 7 giờ ngày 21/10, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an thành phố Thủ Dầu Một phối hợp Công an phường Phú Hòa tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ số 3A.10 chung cư Happy One.

Chỉ trong 1 ngày, công an đã bắt 2 nhóm nam nữ phê ma túy ở chung cư Happy One (Bình Dương)

Tại đây, cảnh sát phát hiện Hồ Thị Hoàng Nhi (SN 2004, ngụ phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tạm trú căn hộ 3A.10 chung cư Happy One, khu phố 3, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) cùng 5 thanh niên đang sử dụng ma túy. Tang vật tại thời điểm công an bắt quả tang là 4,14gram ma túy.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ đối tượng cùng tang vật để tiếp tục xử lý.



Tang vật công an thu giữ

Trước đó, lúc 6 giờ 30, tại căn hộ số 19-27 chung cư Happy One cảnh sát cũng phát hiện có 4 đối tượng (2 nam, 2 nữ) đang sử dụng ma túy. Tang vật ghi nhận thời điểm trên 0,6gram ma túy.Công an đã bàn giao 4 đối tượng cho Công an phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một để tiếp tục xử lý.