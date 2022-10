Long An: 11 nam, nữ “phê” ma túy trong quán karaoke

5 trong số 11 đối tượng đang "phê ma túy" trong quán karaoke D.H (tọa lạc phường 4, TP.Tân An, Long An). Ảnh: Thiên Long

Dụng cụ và ma túy 11 đối tượng sử dụng. Ảnh: Thiên Long

Sáng 6/10, Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh Long An cho biết, đang phối hợp Công an TP.Tân An lập hồ sơ để điều tra nhóm 11 nam, nữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke.

Trước đó, gần 1h sáng cùng ngày, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tỉnh phối hợp với Công an TP. Tân An kiểm tra hành chính đột xuất quán Karaoke D.H (tọa lạc phường 4, TP.Tân An).

Tại đây, cảnh sát phát hiện 2 phòng đang có khách hát gồm 7 nam, 4 nữ độ tuổi từ 23 đến 35 sử dụng ma túy trái phép. Lúc cảnh sát xuất hiện, 2 phòng mở nhạc rất lớn, các đối tượng đang trong tình trạng phê ma túy.

Tại bàn, cảnh sát đã thu giữ một số chất ma túy và dụng cụ các đối tượng dùng để sử dụng ma túy. Qua test nhanh, xác định tất cả 11 nam, nữ đều có kết quả dương tính với ma túy. Vụ việc đang được Công an tỉnh Long An cũng cố hồ sơ, xử lý.