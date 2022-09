Hàng chục nam nữ phê ma túy, bay lắc lúc rạng sáng

Ngày 4/9, Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý nhóm 21 thanh niên nam, nữ có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

Căn nhà được cải tạo thành phòng bay để các thanh niên sử dụng ma túy. Ảnh: LA

Theo cơ quan công an, trước đó vào rạng sáng phòng Cảnh sát ma tuý (Công an tỉnh Bình Dương) phối hợp Công an TP.Thủ Dầu Một, bất ngờ kiểm tra một ngôi nhà trong hẻm đường Trần Bình Trọng (phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một).

Tại đây, cơ quan công an phát hiện hàng chục thanh niên nam, nữ đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma tuý trong tiếng nhạc chát chúa.

Nhóm thanh niên nam nữ sử dụng ma túy rồi bay lắc. Ảnh: LA

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ ma túy và một số vật dụng dùng để sử dụng trái phép ma tuý như khay, ống hút, cân tiểu ly, đèn xoay màu, loa nhạc, bình oxy, bóng cười.

Ngoài ra, ngôi nhà này còn được thiết kế cách âm để nhóm thanh niên này bay lắc sau khi sử dụng ma tuý. Qua xét nghiệm nhanh có 21 thanh niên nam nữ dương tính với các chất ma tuý.

Số ma túy và các vật dụng để sử dụng chất ma túy phát hiện tại hiện trường. Ảnh: LA

Qua lời khai ban đầu xác định căn nhà này do Đặng Nguyễn Hải Âu (23 tuổi) thuê rồi thiết kế thành phòng bay lắc cho các thanh niên thuê lại để sử dụng ma tuý.