Bắt 9 đối tượng, thu gần 100kg ma túy, 17.000 viên thuốc lắc

Ngày 31/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an cùng Công an quận Bình Thạnh cho hay vừa triệt phá thành công một đường dây đưa ma túy từ Campuchia về TP.HCM.

Tang vật của vụ án.

17.000 viên thuốc lắc các loại bị thu giữ.

Theo đó, sau khi trinh sát, điều tra và thu thập chứng cứ, ngày 30/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và Công an quận Bình Thạnh tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng trong vụ án. Tang vật thu giữ gồm: 76 gói trà chứa tinh thể rắn màu trắng là ma túy đá và Ketamin (gần 100kg), 17.000 viên thuốc lắc.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM đang tạm giữ 9 đối tượng có liên quan đến vụ án để xử lý theo quy định.