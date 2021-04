Bắt bị can giết chị gái, cướp tài sản rồi cùng bạn gái đi du lịch

Sáng 14/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Lê Lâm Trường (SN 1995, trú ấp Tân Lợi, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang). Trường là bị can có lệnh truy nã đặc biệt của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Bình luận 0