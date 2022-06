Cụ thể, ngày 13/6, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam với 2 đối tượng.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can với đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: CABG

Những người này gồm Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1985, trú tại thôn Mịn To, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, là công chức địa chính và xây dựng xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn); Giang Văn Việt (SN 1989, trú tại thôn Tư 1, xã Qúy Sơn, huyện Lục Ngạn, là nhân viên đo đạc của Công ty TNHH một thành viên đo vẽ bản đồ Giang Gia).

Đối tượng Giang Văn Việt nghe cơ quan công an đọc quyết định khởi tố bị can với mình. Ảnh: CABG

Trong đó, Nguyễn Mạnh Hùng bị khởi tố tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản", theo quy định tại khoản 2, Điều 355, Bộ luật Hình sự năm 2015; Giang Văn Việt bị khởi tố về tội "Làm giả con dấu và tài liệu của cơ quan tổ chức", theo quy định tại khoản 3, Điều 341, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn đang điều tra, củng cố hồ sơ mở rộng vụ án và đấu tranh với các đối tượng có liên quan.