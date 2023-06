Bật điều hòa ngủ trong ô tô: Những nguyên tắc quan trọng tránh họa sát thân

Trên thực tế, nhiều người coi việc bật điều hòa trên ô tô một phương án tốt, đặc biệt là khi bị cắt điện giữa trời nóng hay vừa trải qua một hành trình dài và cần ngủ một giấc thật sâu để lấy sức.

Việc bật điều hòa để ngủ không phải không được phép nhưng phải được thực hiện đúng cách nhằm đảm bảo an toàn cho chính mình và những người trên xe.

Vụ nắng nóng 3 bố con tại Hải Phòng bật điều hòa ngủ trong ô tô trưa ngày 2/6 dẫn đến tai nạn thương tâm, một người tử vong, hai người nguy kịch đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai còn chủ quan cho rằng việc bật điều hòa ngủ trên ô tô cũng giống như bật điều hòa ngủ trong nhà.

Khí carbon monoxide - thủ phạm giấu mặt, gây nguy hiểm cho người ngủ trên ô tô

Trong một không gian nhỏ và có nhiều chi tiết máy móc như khoang nội thất ô tô, bạn chỉ nên chợp mắt một chút cho đỡ mệt hoặc giảm cảm giác buồn ngủ khi phải lái xe đường dài. Kéo dài giấc ngủ qua nhiều giờ trong xe thực sự rất nguy hiểm. Đã có nhiều trường hợp tử vong vì ngạt khí khi bật điều hòa và ngủ quên trên ô tô.

Lưu ý khi sử dụng điều hoà. Ảnh Khải Phạm.

Khi bật điều hòa và ngủ trên ô tô trong nhiều giờ, động cơ trên xe phải hoạt động theo, thải khí carbon monoxide vào môi trường và không khí xung quanh.

Khí carbon monoxide loại khí độc không màu, không mùi, thường được sinh ra trong quá trình đốt cháy các nhiên liệu như đá, than củi, gỗ, dầu nhiên liệu…

Khói thải xe hơi có chứa khí carbon monoxide thải vào môi trường sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng cho người xung quanh. Nhưng khi tích tụ trong không gian nhỏ và kín, khí carbon monoxide cực kỳ nguy hiểm và là thủ phạm gây tử vong cho người ngủ trong xe ô tô (theo nghiên cứu của Vehiclefreak).

Người chết vì ngộ độc khí carbon monoxide khi đang ngủ trong ô tô có bật điều hòa thường không có triệu chứng. Trong khi đó, những người tỉnh táo có thể sẽ gặp những triệu chứng phổ biến như buồn nôn, chóng mặt, đau ngực, nôn mửa, nhức đầu, khó thở, lú lẫn, co giật,...

Nếu hít phải khí carbon monoxide trong thời gian dài thì tình trạng bệnh càng trở nên nghiệm trọng. Thậm chí có thể mất ý thức sau 2 giờ liên tục hít phải khí carbon monoxide trong không khí.

Ngoài ra, bật điều hòa trong lúc xe hoạt động tại chỗ quá lâu sẽ làm hết xăng hoặc dễ làm động cơ nóng lên quá mức do hệ thống làm mát không đáp ứng kịp khiến điều hòa ngừng hoạt động. Lúc này, người trong xe vẫn còn ngủ say có thể sẽ lịm dần do khoang xe hết dưỡng khí, dẫn đến tử vong.

Những lưu ý sống còn khi bật điều hòa ngủ trên ô tô

Trong cuộc sống không tránh khỏi những lý do khách quan buộc bạn phải chọn ô tô là nơi tránh nóng, tránh nắng. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho bạn và người thân hãy đặc biệt lưu ý những điều sau:

Chọn nơi thông thoáng, có bóng râm mát để đỗ xe. Môi trường xung quanh rộng rãi sẽ giúp khói thải từ ô tô tản đi nhanh hơn, giảm tích tụ khí độc hại quanh xe.

Kiểm tra xem xe còn đủ nhiên liệu (xăng, điện) để hoạt động trong nhiều giờ hay không.

Thông báo cho người thân về vị trí đỗ xe và việc bạn ngủ trên ô tô. Đặt chuông báo thức trong khoảng thời gian ngắn theo các mốc 15-30-45-60 phút để không ngủ quên trên xe quá lâu.

Chuẩn thêm đồ dùng cần thiết như gối, chăn,... và một chiếc quạt nhỏ để giúp không khí lưu thông tốt hơn.

Nếu không bật điều hòa trong ô tô, bạn có thể mở hé cửa kính, cửa sổ trời khoảng 1,5-2,5cm để lấy dưỡng khí vào trong xe.