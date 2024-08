Bắt đối tượng cầm đầu đường dây "ship" ma túy từ Hà Nội đi Hòa Bình qua xe khách Bắt đối tượng cầm đầu đường dây "ship" ma túy từ Hà Nội đi Hòa Bình qua xe khách

Ngày 31/8, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Lạc Sơn và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh vừa triệt phá một điểm phức tạp về mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 4 đối tượng.