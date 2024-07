Công an bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn

Theo thông tin từ Công an Sơn La, vào hồi 17h10 ngày 9/7, Công an huyện Vân Hồ phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 1 Phòng CSGT Công an tỉnh bắt quả tang đối tượng Lò Văn Thạch, SN 1990, trú tại bản Tòng, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Vật chứng thu giữ 2 bánh heroin (608,79 gam), 2 điện thoại di động, 2 triệu đồng cùng một số vật chứng liên quan khác.



Đối tượng Lò Văn Thạch và tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: Minh Phượng

Mở rộng điều tra ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vân Hồ đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thắm, SN 1973, trú tại Thôn Quan Văn, xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng thu giữ 2 điện thoại di động, 180 triệu đồng cùng một số vật chứng liên quan khác.

Đối tượng Nguyễn Thị Thắm, bị bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: Minh Phượng

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.