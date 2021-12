Bắt đối tượng chuyên trộm cắp điện thoại máy tính ở Đồng Nai

Ngày 28/12, Công an huyện Xuân Lộc, Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối với Lê Nhựt Minh Hiếu (26 tuổi, ngụ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Hiếu. Ảnh công an cung cấp

Theo thông tin điều tra ban đầu, trước đó vào trưa 27/12, Công an xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc đã phát hiện Hiếu đang ngồi tại quán cafe Võng thuộc ấp 6, xã Xuân Tâm. Qua quan sát, công an xác định Hiếu có đặc điểm tương tự đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản liên tục trong thời gian qua trên nhiều địa bàn nên yêu cầu kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, công an phát hiện trong cốp xe BKS: 72F1-681.79 của Hiếu đang sử dụng có rất nhiều điện thoại di động, máy tính bảng các loại.

Làm việc với công an, đối tượng khai nhận số điện thoại và máy tính bảng trên là do đối tượng trộm cắp tại nhiều địa bàn và chưa kịp tiêu thụ thì bị phát hiện. Đối tượng cũng thừa nhận các vụ trộm máy tính bảng, điện thoại tại các xã Xuân Tâm, Xuân Hưng Xuân Thành (huyện Xuân Lộc) và Suối Nho (huyện Định Quán) là do đối tượng thực hiện.

Sau khi trộm cắp tài sản đối tượng mang số tài sản trên bán cho các tiệm điện thoại rồi lấy tiền tiêu xài, hết lại đi trộm tiếp.

Hiện vụ việc tiếp tục được xác minh, điều tra làm rõ.