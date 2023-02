Chiều ngày 18/2, thông tin với PV Dân Việt một lãnh đạo của UBND phường Đằng Hải, quận Hải An cho biết, công an quận Hải An vừa bắt được một đối tượng có biểu hiện ngáo đá có hành vi đốt nhà gây náo loạn khu dân cư Mai Trung Thứ, phường Đằng Hải.

Đối tượng ngáo đá đốt nhà và cố thủ trên nóc nhà. ảnh NĐ

Chủ tịch UBND phường Đằng Hải cũng cho biết thêm, ngay sau sự việc sảy ra lực lượng Công an quận Hải An đã tổ chức vây bắt đối tượng, đảm bảo an toàn cho người dân ở khu vực.

Đến 18 giờ ngày 18/2 Công an quận Hải An đã tổ chức vây bắt đối tượng, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân ở khu vực. ảnh NĐ.

Trước đó, nhiều người dân ở đường Mai Trung Thứ, phường Đằng Hải kinh hãi khi thấy một đối tượng nghi ngáo đá có hành vi tự đốt nhà mình và cố thủ trên nóc nhà. Sự việc đã gây náo loạn khu dân cư.

Hiện Công an quận Hải An đang tiếp tục điều tra vụ việc.