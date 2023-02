Chiều 18/2, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã đồng loạt tiến hành bắt, khám xét đối với 9 bị can tội "Tham ô tài sản", thu nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan.

Ông Ngô Hoàng Hiếu - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, nguyên Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới (người bên phải) vừa bị Công an An Giang bắt tạm giam về tội "Tham ô tài sản". Ảnh: PV

Theo đó, sáng cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thi hành lệnh khám xét và bắt bị can để tạm giam về tội Tham ô tài sản (đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn) đối với: Ông Ngô Hoàng Hiếu - Phó Chánh Thanh tra tỉnh (nguyên Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới), ông Vũ Minh Thao - Phó Chủ tịch huyện Chợ Mới, ông Nguyễn Hồng Viễn - Chủ nhiệm UBKT huyện Chợ Mới, ông Lê Quốc Điền - Chủ tịch UBND xã Long Điền A, ông Lưu Văn Khôn - Chủ tịch UBND xã Kiến Thành; bà Nguyễn Thùy Trang - kế toán UBND xã Hòa An.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang còn tiến hành lệnh khám xét và bắt bị can để tạm giam về tội Tham ô tài sản đối với ông Trương Hiếu Phúc (SN 1983, Giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Trương Đặng); ông Dương Minh Tâm (SN 1973, Giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Thuận Trị); ông Nguyễn Thành Phú (SN 1965, Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng Hữu Thịnh).

Các bị can đều chấp hành theo quy định. Thời gian tới, cơ quan điều tra sẽ khẩn trương điều tra làm rõ vụ án.