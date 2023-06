Bắt đối tượng lừa đảo khôi phục tin nhắn trên Zalo, Facebook để chiếm đoạt tài sản

Ngày 21/6, lãnh đạo Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá 1 nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức khôi phục tin nhắn tài khoản mạng xã hội. Đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Thiều Thanh Long (SN 1995), trú tại huyện Đồng Xuân (Phú Yên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Đối tượng Thiều Thanh Long tại cơ quan điều tra.

Theo kết quả điều tra, Long sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải nhiều bài viết nhận khôi phục tin nhắn trên Zalo, Facebook đã bị xóa. Khi có người liên hệ muốn khôi phục tin nhắn, Long đưa ra thông tin gian dối cam kết khôi phục được tin nhắn 100% trong thời gian từ 10 – 12 giờ đồng hồ. Chỉ cần người bị hại cung cấp số điện thoại đăng ký, số điện thoại sim hoặc tên tài khoản cần khôi phục tin nhắn, rồi yêu cầu người bị hại chuyển tiền trước vào tài khoản của Long, trước khi tiến hành khôi phục dữ liệu.

Công an huyện Đắk Song bắt giữ đối tượng Thiều Thanh Long

Sau khi người bị hại tin tưởng chuyển tiền, Long không thực hiện việc khôi phục tin nhắn như thỏa thuận mà tìm cách kéo dài thời gian, trì hoãn với người bị hại, sau đó chặn liên lạc, chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Với thủ đoạn này, từ cuối năm 2022 đến ngày 11/6/2023, Thiều Thanh Long đã lừa đảo khoảng 40 người ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước để chiếm đoạt số tiền hơn 300 triệu đồng.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nêu cao cảnh giác, tránh "sập bẫy" lừa của các đối tượng với thủ đoạn tương tự như trên, đồng thời thông báo ai là nạn nhân hãy liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Song để được hướng dẫn, giải quyết.