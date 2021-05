Bắt đối tượng sử dụng SIM điện thoại của người khác để lừa đảo

Theo tài liệu điều tra của Công an Hải Phòng, vào khoảng 10h10’ ngày 6/3, ông Phạm Hồng D. (SN 1960, ở phường Bắc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng) có gọi điện vào số điện thoại ***1308 của chị Trần Thị Bích H. (SN 1972, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng) để hẹn trả nợ 53 triệu đồng.

Hoàng Xuân Tùng tại cơ quan công an.

Tuy nhiên, người nghe máy lại là 1 nam giới và nói sẽ đến lấy tiền hộ chị H. Nam giới trên đã hẹn gặp ông D. tại địa chỉ số 428 Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân và lấy 53 triệu đồng.

Sau khi trao tiền cho nam giới trên, ông D. tìm gặp chị H. để thông báo thì mới biết chị H. đã bị rơi mất điện thoại từ tháng 2/2021 nhưng chưa lấy lại số điện thoại và chị H. cũng chưa nhận được tiền ông D. trả. Cả chị H. và ông D. đều không biết bất cứ thông tin hay hình ảnh gì về đối tượng đã chiếm đoạt tiền của ông D. Lúc này, biết mình bị lừa, ông D. đã đến cơ quan công an trình báo.

Xác định đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản nghiêm trọng, nhiều khả năng đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, do đó Ban chỉ huy Công an quận Lê Chân đã chỉ đạo Đội điều tra tổng hợp tập trung xác minh, điều tra. Sau khi áp dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, tổ công tác Đội điều tra tổng hợp Công an quận Lê Chân đã xác định rõ Hoàng Xuân Tùng (SN 1989, ở 2/42 Lê Lợi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền) là nghi phạm gây ra vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ông Phạm Hồng D.

Tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ một bộ vam phá khóa, 1 CMND giả. Qua đấu tranh Hoàng Xuân Tùng khai nhận đã nhặt được điện thoại của chị H., sau đó khi có người gọi điện đến hẹn trả tiền ngay lập tức Tùng đã tìm cách để chiếm đoạt tiền của người gọi điện đến.

Ngoài ra, đối tượng Hoàng Xuân Tùng còn lấy và sử dụng nhiều số điện thoại trong danh bạ của người bị mất điện thoại để liên lạc nhắn tin giả vay tiền sau đó chiếm đoạt.

Công an quận Lê Chân tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.