Bắt đối tượng trong nhóm tội phạm được cảnh sát Malaysia tham gia xử lý

Ngày 1/12, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đã di lý Lê Văn Nhí từ tỉnh Vĩnh Long về đến tỉnh Đắk Nông để phục vụ công tác điều tra. Nhí nằm trong nhóm tội phạm mà Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt 4 đối tượng, cảnh sát Malaysia bắt 1 đối tượng.

