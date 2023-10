Bất động sản nghỉ dưỡng cải thiện nguồn cung nhưng sức mua vẫn yếu

Tăng nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng

Anh Trần Đình Quân (40 tuổi, nhà đầu tư bất động sản) cho biết vừa qua, một số môi giới đã gọi điện giới thiệu đến anh một số sản phẩm thuộc phân khúc nghỉ dưỡng tại một số khu vực giáp ranh TP.HCM. Đây là tín hiệu lạ, khi đầu năm 2023 đến nay, bất động sản nghỉ dưỡng dường như "ngủ đông".



"Đợt trước, môi giới gọi cho tôi chủ yếu để giới thiệu căn hộ, đất nền, nhà phố.... chứ không "đả động" gì đến phân khúc nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các môi giới đã bắt đầu chào mời, giới thiệu thông tin một số dự án nghỉ dưỡng. Đây cũng là động thái tích cực cho thấy thị trường đã dần chuyển biến tốt hơn", anh Quân đánh giá.

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng dần chuyển biến sau thời gian đóng băng. Ảnh: Gia Linh

Thực tế, vài năm gần đây, bất động sản nghỉ dưỡng là một trong những phân khúc gặp khó khăn nhất. So với các phân khúc khác, bất động sản nghỉ dưỡng vướng vào nhiều khó khăn về mặt pháp lý như là loại hình bất động sản mới, chưa có quy định cụ thể về pháp lý, cấp sổ hồng...

Nhiều nhà đầu tư trót xuống tiền mua bất động sản nghỉ dưỡng thời gian trước, giờ phải rơi vào cảnh dở khóc, dở cười vì hơn nửa năm 2023, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng vẫn chưa thoát khỏi bức tranh xám xịt.

Tuy nhiên, bước vào các tháng cuối năm, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đã dần chuyển biến. Báo cáo thị trường bất động sản nhà ở TP.HCM và vùng phụ cận quý III/2023, DKRA Group cho thấy, loại hình bất động sản nghỉ dưỡng đón nhận tín hiệu tích cực về nguồn cung và lượng tiêu thụ so với quý II. Tuy nhiên, số liệu này vẫn ở mức thấp so với cùng kỳ năm 2022.

Cụ thể, ở phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng, nguồn cung mới đón nhận 81 căn đến từ 3 dự án mở bán, tăng so với quý trước nhưng chỉ bằng 7% so với cùng kỳ năm 2022. Sức cầu thị trường ở mức thấp, lượng tiêu thụ tương đương 2% so với cùng kỳ năm trước, phần lớn giao dịch tập trung ở những sản phẩm có mức giá dưới 10 tỷ đồng/căn.

Trong khi đó, phân khúc nhà phố/shophouse nghỉ dưỡng, thị trường ghi nhận 128 căn nguồn cung mới đến từ 4 dự án mở bán. Tỷ lệ tiêu thụ đạt 6% nguồn cung mới, tương đương 8 căn. Giá bán sơ cấp không có nhiều biến động so với cùng kỳ năm trước và vẫn duy trì ở mức cao, dao động từ 6,8 - 70tỷ đồng/căn.

Phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng cải thiện nguồn cung. Ảnh: Gia Linh

Phân khúc condotel trong quý 3/2023 ghi nhận nguồn cung tăng mạnh so với quý trước đó với khoảng 656 căn đến từ 6 dự án mở bán. Lượng tiêu thụ mới đạt khoảng 203 căn, đạt 31% nguồn cung mới. Phần lớn lượng giao dịch tập trung vào những dự án có pháp lý hoàn thiện, được ngân hàng bảo lãnh và được vận hành bởi đơn vị quốc tế 4 - 5 sao.

Mặt bằng giá bán sơ cấp tăng 6 - 8% so với quý trước do chi phí vốn vẫn neo ở mức cao. Tuy nhiên, việc tăng giá cũng kèm theo nhiều chính sách bán hàng, hỗ trợ lãi suất, ân hạn nợ gốc, cam kết/chia sẻ doanh thu/lợi nhuận,… nhằm kích cầu thị trường.

Nhà đầu tư vẫn dè chừng

Ông Phạm Lâm - CEO DKRA Group đánh giá những khó khăn chung của thị trường, biến động kinh tế vĩ mô,... đã tác động đến tâm lý khách hàng mua bất động sản nghỉ dưỡng, khiến thanh khoản thị trường chưa đạt được như kỳ vọng. Thời gian qua, các chủ đầu tư, doanh nghiệp đã tích cực đưa ra những chính sách cam kết thuê lại, hỗ trợ lãi suất,… nhưng hiệu quả chưa cao.

Trong các tháng cuối năm, nguồn cung condotel dự báo tăng so với quý III/2023, dao động khoảng 400 - 500 căn. Đồng thời, nguồn cung biệt thự nghỉ dưỡng và nhà phố/shophouse nghỉ dưỡng dự báo tương đương quý III/2023 hoặc có thể tăng nhẹ. Sức cầu chung thị trường cải thiện so với quý III/2023 nhưng không có nhiều đột biến. Mặt bằng giá sơ cấp duy trì ổn định.

Nhà đầu tư đắn đo vì bất động sản nghỉ dưỡng mua dễ, khó bán. Ảnh: Gia Linh

"Dù môi giới rất nhiệt tình giới thiệu, tôi vẫn chưa thể đặt niềm tin vào loại hình bất động sản nghỉ dưỡng trong giai đoạn này. Bởi lẽ, vấn đề pháp lý của loại hình này vẫn còn rất rắc rối, mua phải dự án không thể được cấp sổ thì lại tiền mất tật mang. Ngoài ra, biên độ lợi nhuận của bất động sản nghỉ dưỡng rất thấp, mua dễ nhưng lại bán ra khó, không có tiềm năng", anh Trần Đình Quân chia sẻ.

Lãnh đạo một doanh nghiệp bất động sản nghỉ dưỡng cho biết, thời gian qua doanh nghiệp gặp vô số khó khăn khi phải hoạt động cầm chừng chờ diễn biến thị trường. Khi nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng của người dân bắt đầu tăng trở lại thì doanh nghiệp mới có cơ sở để tung hàng ra thị trường.

"Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai nhiều chính sách để kích cầu nhu cầu mua bất động sản của người dân trong giai đoạn cuối năm. Bao gồm các chính sách chiết khấu, ưu đãi thanh toán nhanh bằng vốn tự, linh hoạt chế độ thanh toán...", vị này cho hay.