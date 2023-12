Bất động sản Phát Đạt "ôm" hơn 12 nghìn tỷ ném vào "kho" vì 12 dự án tồn kho

4 lãnh đạo của Bất động sản Phát Đạt đồng loạt bán cổ phiếu

Vừa qua, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt gây chú ý khi liên tiếp trong 2 ngày 5 và 6/12, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (MCK: PDR) phát đi các thông cáo liên quan tới giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. Những nhân vật chủ chốt này gồm ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng Giám đốc; bà Ngô Thúy Vân, Kế toán trưởng; ông Nguyễn Khắc Sinh, Phó Tổng Giám đốc; ông Trương Ngọc Dũng, Phó Tổng Giám đốc.

Cụ thể, Tổng Giám đốc Bùi Quang Anh Vũ đăng ký bán ra 1,248 triệu cổ phiếu PDR nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch sẽ được thực hiện bằng phương pháp khớp lệnh. Nếu bán thành công, ông Vũ sẽ hạ sở hữu xuống còn 1,215 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ 0,164%.

Ông Trương Ngọc Dũng, Phó Tổng Giám đốc của doanh nghiệp này muốn bán ra 42.457 cổ phiếu PDR để tái cơ cấu danh mục đầu tư. Thời gian dự kiến thực hiện từ ngày 11/12/2023 - 9/1/2024. Nếu giao dịch thành công như đăng ký, ông Dũng sẽ giảm sở hữu tại Phát Đạt xuống còn 52.544 cổ phiếu PDR, tương ứng tỷ lệ 0,0071%.

Tương tự, ông Nguyễn Khắc Sinh, Phó Tổng giám đốc PDR cũng đăng ký bán ra 45.183 cổ phiếu PDR hạ sở hữu về còn 52.183 cổ phiếu, tương ứng 0,0071%.

Kế toán trưởng Ngô Thúy Vân cũng đăng ký bán ra gần 323.790 cổ phiếu PDR nhằm tái danh mục đầu tư, để giảm sở hữu về 323.713 đơn vị, tương ứng 0,044%.

Như vậy, tổng cộng hơn 1,5 triệu cổ phiếu PDR được lãnh đạo của công ty này đăng ký bán cùng với mục đích tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Nguồn ảnh: phatdat.com.vn

Lợi nhuận đầu tư kinh doanh giảm sâu

Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt thành lập tháng 9/2004, trụ sở tại phường Phú Thuận, quận 7, TP.HCM. Năm 2022, doanh nghiệp này có vốn điều lệ hơn 4.927 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2023, các quý riêng lẻ của Bất động sản Phát Đạt vẫn ghi nhận lợi nhuận nhưng liên tục giảm sâu nếu so với các quý trong năm 2022.

Trong đó Quý I/2023 lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 22 tỷ đồng, giảm 88,65% tương đương 261 tỷ đồng so với Quý I/2022; Quý II/2023 là 275 tỷ đồng, giảm 48,34% tương đương 206 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái.

Giải trình về việc lợi nhuận quý III/2023 giảm so với cùng kỳ năm 2022, Tổng Giám đốc Bùi Quang Anh Vũ cho biết, do tình hình khó khăn chung của toàn thị trường, đặc biệt là ngành bất động sản nên việc kinh doanh không thuận lợi và chiến lược tái cơ cấu. Vì vậy, riêng trong Quý III/2023, lợi nhuận sau thuế của Bất động sản Phát Đạt chỉ là 101 tỷ đồng, giảm 90% tương đương 753,5 tỷ đồng so với Quý III/2022.

Hết quý III/2023, tài sản ngắn hạn của Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (BĐS Phát Đạt) là 16.504 tỷ đồng. Trong đó hàng tồn kho chiếm 12.157 tỷ đồng, Nợ phải trả 11.967 tỷ đồng, Nợ dài hạn 2.595 nghìn tỷ đồng, trong đó khoản vay dài hạn tăng 41 tỷ đồng.

So với cuối năm 2022, tổng nguồn vốn của Bất động sản Phát Đạt giảm hơn 2.000 tỷ đồng, trong đó, các khoản phải thu giảm 1.451 tỷ đồng, đầu tư vào công ty liên kết giảm 565 tỷ đồng.

Trong tổng tài sản của BĐS Phát Đạt, danh mục hàng tồn kho gồm 12 dự án bất động sản ở nhiều tỉnh thành như TP.HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Đà Nẵng, Kiên Giang, Bình Định... Tổng giá trị các dự án tồn kho chiếm khoảng 59% tổng tài sản của doanh nghiệp này.

Danh sách 12 dự án tồn kho của BĐS Phát Đạt. Ảnh chụp màn hình

Trong đó những dự án "ngốn" nguồn lực đầu tư đáng chú ý có thể nhắc tới Dự án The EverRich 2, chiếm trên 3.597 tỷ đồng; dự án Bình Dương Tower tồn 2.378 tỷ đồng; dự án Tropicana Bến Thành - Long Hải tồn 1.993 tỷ đồng; và 1.525 tỷ đồng tại dự án Phước Hải.

Theo thuyết minh của BĐS Phát Đạt, bất động sản tồn kho chủ yếu là giá trị quỹ đất đã được bồi thường, tiền sử dụng đất đã nộp cho nhà nước, chi phí san lấp mặt bằng, chi phí xây dựng và các chi phí đầu tư cho các dự án bất động sản.

Trong số các dự án thuộc dạng tồn kho, có 2 dự án vẫn đang trong quá trình chuyển nhượng.

Cụ thể, đối với dự án The EverRich 2, BĐS Phát Đạt cho biết đang trong quá trình hoàn thiện để đủ điều kiện chuyển nhượng phần còn lại theo Hợp đồng hợp tác đầu tư đã ký với Công ty TNHH Đầu tư Big Gain.

Một dự án khác cũng đang trong quá trình chuyển nhượng là The EverRich 3. Theo đó, tháng 3/2019, BĐS Phát Đạt đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Dyamic Innovation để đủ điều kiện chuyển nhượng. Theo tìm hiểu của PV, BĐS Phát Đạt đã đầu tư vào The EverRich 3 là 877 tỷ đồng.

Bất động sản Phát Đạt trả nợ 1.545 tỷ đồng trái phiếu

Theo Bất động sản Phát Đạt, việc các lãnh đạo đăng ký bán cổ phiếu để phục vụ các nhu cầu tài chính cá nhân hay tái cơ cấu danh mục đầu tư là vấn đề diễn ra hết sức bình thường và hợp lý. Hơn nữa, số lượng đăng ký bán ra là rất nhỏ và hoàn toàn không ảnh hưởng đến thanh khoản của PDR.

Thêm vào đó, sau 2 năm kể từ đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) hoàn tất ngày 18/11/2021, đây cũng chính là thời điểm các cán bộ nhân viên được quyền giao dịch. Nhất là trong bối cảnh cổ phiếu PDR đang có đà phục hồi, tăng trưởng ấn tượng sau giai đoạn suy thoái chung của thị trường.

Mặc dù lợi nhuận kinh doanh vẫn giảm kể từ đầu năm 2023 trở lại đây, nhưng cổ phiếu PDR đã tăng giá tới 111%.

Trước đó, cuối tháng 11/2023, Bất động sản Phát Đạt đã công bố thông tin kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị Quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và đáp ứng điều kiện hồ sơ hợp lệ theo Thông báo của UBCK.

Tổng số cổ phiếu đã phát hành thành công là 67,1 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu phát hành riêng lẻ chào bán. Toàn bộ số cổ phần phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Với số tiền đã huy động, Bất động sản Phát Đạt có kế hoạch thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi trái phiếu đã phát hành trong năm 2021 và 2022. Theo đó, Phát Đạt sẽ dứt điểm đưa dư nợ trái phiếu về 0 vào cuối năm 2023.

Trong vòng 1 tháng sau khi nhận được thông báo của UBNCK về việc nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Phát Đạt, các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong đợt phát hành cổ phần riêng lẻ đã hoàn tất nộp đủ tiền.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Phát Đạt đã tất toán 5 lô trái phiếu và mua lại trước hạn với tổng giá trị là trên 1.545 tỷ đồng.