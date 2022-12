Bất động sản TP.HCM ăn theo công trình trọng điểm Vành đai 3, metro…

Một số dự án bất động sản dọc tuyến metro số 1 là: Vinhomes Golden Rivers, Centennial Saigon (quận 1), Vinhomes Central Park, The Madison, Saigon Luxury, City Garden, Sunwah Pearl, Saigon Pearl, The Manor… (quận Bình Thạnh); Thảo Điền Pearl, Masteri Thảo Điền, Masteri An Phú, Gateway Thảo Điền, Nassim Thảo Điền, TDH Phúc Thịnh Đức, First Home Premium, Lavita Garden, Saigon Gateway… (thành phố Thủ Đức).