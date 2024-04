Bắt Giám đốc Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Phú Xuyên vì trốn thuế

Thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phùng Văn Phúc (SN 1991; trú tại: Nam Tiến, Phú Xuyên; Giám đốc Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Phú Xuyên), Nguyễn Thị Duyên (SN 1973; trú tại: Phú Minh, Phú Xuyên – Thủ quỹ) và Nguyễn Văn Hà (SN 1977; trú tại: Vạn Điểm, Thường Tín; nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Phú Xuyên) về tội "Trốn thuế".

Công an huyện Phú Xuyên đã bắt giữ Giám đốc Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Phú Xuyên (giữa) cùng 2 người khác vì trốn thuế. Ảnh: CAHN

Quá trình điều tra, Công an huyện Phú Xuyên xác định trong thời gian Nguyễn Văn Hà và Phùng Văn Phúc làm Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất gạch tuynel của Công ty sản xuất vật liệu xây dựng Phú Xuyên (địa chỉ: thôn Duyên Trang, xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) đã bán hàng cho nhiều đơn vị nhưng không kê khai nhằm trốn thuế với tổng số tiền khoảng 3,5 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Xuyên đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.